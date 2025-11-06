본문 바로가기
중기중앙회, '제2차 환경·ESG 위원회' 개최

이성민기자

입력2025.11.06 14:20

중소기업 ESG 경영 확산 정보 공유
환경 규제 대응력 제고 방안 논의

중소기업중앙회는 6일 서울 여의도 중기중앙회에서 '2025년 제2차 환경·ESG 위원회'를 개최했다고 밝혔다.


위원회는 중소기업 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산을 위한 정보 공유 및 환경규제 대응력 제고를 위해 구성됐다. 위원으로 업종별 중소기업협동조합 대표 및 업계 전문가가 참여하고 있다.

중소기업중앙회가 6일 서울 여의도 중기중앙회에서 '2025년 제2차 환경·ESG 위원회'를 개최했다. 중소기업중앙회

위원회에서는 맹학균 기후환경에너지부 자원재활용과장이 'EU 에코디자인법(ESPR) 및 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 국내 제도화 방향'에 대해 발표했다. 이어 최상웅 한국환경산업기술원 전과정평가실장이 '환경라벨링 제도 및 중소기업 지원사업'을 주제로 환경정책 방향과 환경표지 및 환경성적표시제도를 소개했다.

아울러 간담회에서는 ▲ESG 주요 규제 등 관련 현안 공유 ▲환경·안전 통합관리시스템 구축사업 ▲중소기업 기후·에너지·환경정책협의회 등 업계의 환경규제 대응 및 지원방안이 논의됐다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

