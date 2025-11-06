이철우 경북지사 "성공한 경주APEC 놓고 정청래 대표 폄하 정쟁 번져"

페이스북 통해 입장 밝혀

경제파급 효과 7조 추정

이철우 경북지사는 6일 "역대 가장 성공적인 경주 APEC을 두고 정치 논쟁이 벌어지고 있는 것은 국격이 걱정될 정도로 매우 유감스럽다"며 "이번 경주 APEC은 참가국 간 양자회담 개최 수, 경제회의인 CEO 서밋 참가 인원 모두 역대 최고를 기록했을 뿐 아니라, 우여곡절 끝에 '경주선언'을 이끌어내며 실질적 성과를 거뒀다"고 밝혔다.

이 지사는 이날 페이스북을 통해 "한미·한중 정상회담을 통해 국익을 증진시켰고, 세계의 이목이 집중된 미·중 정상회담에서도 의미 있는 결과를 도출했다. 특히 미·중 정상을 국빈 자격으로 초청하고, 한미·한중 정상회담을 경주박물관에서 개최해 지방 최초로 국빈 초청 정상회담이 열려서 지방의 위상을 한층 높이는 역사적인 계기가 됐다"고 말했다.

이 지사는 이어 "지방에서도 자신감을 가지고 국제 행사를 성공적으로 치러낼 수 있는 한국의 실력과 품격을 세계에 알린 대성공의 행사로 평가받고 있다. 이번 경주 APEC을 계기로 앞으로 국가균형발전을 위해 지방에서 각종 국제행사를 확대 개최하는데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "트럼프 대통령께 신라금관을 선물해 백악관 공식 홈페이지에 경주박물관에 전시된 신라금관과 만찬장 조감도가 게재되는 등 한류와 한국 문화의 우수성을 세계에 알리는 데 큰 역할을 했다"고 자랑했다.

시진핑 주석은 경주박물관 행사에서 신라와 당나라의 깊은 인연을 언급하며, 경주가 역사문화도시로서 상징성이 크다고 강조했다.

이 지사는 "최태원 대한상의 회장이 의장으로 참여한 APEC CEO 서밋은 세계 500대 기업을 초청해 개최됐고 숙소 부족을 대비해 영일만항에 크루즈 2척을 준비하는 등 철저한 준비가 이뤄졌다"며 "그 결과, 역대 최다인 1700명의 기업인이 참가했고, 당초 2박 3일 일정이 3박 4일로 연장될 정도로 호응이 높았다. 이재명 대통령과 트럼프 대통령, BTS 리더 RM, 젠슨황 등이 잇달아 특별연설을 진행하며 국제적 관심도 끌었다"고 밝혔다.

대한상의는 경주 APEC의 경제적 파급 효과를 약 7조 4000억원으로 추정했으며, 실제로 참가 기업들이 약 100억 달러(약 14조원) 규모의 한국 투자 MOU를 체결하기도했다.

이 지사는 이에따라 "참가자들은 한결같이 경주는 아름답고 친절하며, 세계문화 유산이 많은 도시로 인상 깊었다는 호평을 남겼으며 경주와 경북은 물론, 대한민국 전체 관광산업에도 긍정적인 파급효과가 있을 것"으로 예상했다.

이 지사는 "경주 APEC의 대성공은 전·현 정부와 여야 국회의원, 대한상의, 그리고 경북도와 경주시 등 모두가 한마음으로 협력한 결과이며 무엇보다도 경주시민과 경북도민의 적극적인 참여와 대구시의 협조가 더해져 이룩한 성과로 평가된다"고 말했다.

이 지사는 "이를 두고 더불어민주당 정청래 대표가 비판 발언을 하며 정치 논쟁으로 번진 것은 매우 유감스럽다.

이번 행사는 세계의 감동을 불러일으키며 대한민국을 초일류국가로 격상시키는 데 기여한 역사적 성취인데 이러한 국가적 경사에 대해 정쟁을 벌이는 것은 국민 다수의 여론처럼 부끄러운 일이다"고 강조했다.

이 지사는 "여야 정치권 모두 국격을 높이는 국가적 행사에 대해서는 서로 격려하고 칭찬하며 정치의 품격을 높여, 초일류 대한민국을 함께 만들어 가기를 간곡히 소망한다"며 "정치권 모두가 이 성과를 폄하하거나 정쟁의 도구로 삼기보다, 국격을 높이는 데 함께 힘을 모아주실 것"을 당부했다.





