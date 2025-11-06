본문 바로가기
'가을 동해안 별미' 속초 양미리·도루묵 축제 7일 개막

이종구기자

입력2025.11.06 10:19

속초시,16일까지속초항 일원서
가을철 동해안 별미 향연

가을철 동해안의 별미를 즐길 수 있는 '제16회 속초 양미리·도루묵 축제'가 7일부터 16일까지 10일간 속초항 항만부지(청호동 1341-1번지 일원)에서 열린다.

'제16회 속초 양미리·도루묵 축제'가 7일부터 16일까지 10일간 속초항 항만부지에서 열린다. 속초시 제공

'제16회 속초 양미리·도루묵 축제'가 7일부터 16일까지 10일간 속초항 항만부지에서 열린다. 속초시 제공

이번 축제는 속초시수산업협동조합이 주최, 속초시양미리자망협회가 주관하는 행사로, 지역 수산물인 양미리와 도루묵의 맛을 널리 알리고 어업인의 소득 증대를 도모하기 위해 마련됐다.


행사장에서는 양미리·도루묵 직거래 판매장을 비롯해 속초지역 상인이 참여하는 먹거리장터가 운영되며, 품바공연 등 다양한 부대행사도 열려 맛과 흥이 어우러진 축제의 장이 펼쳐질 예정이다.

'제16회 속초 양미리·도루묵 축제'가 7일부터 16일까지 10일간 속초항 항만부지에서 열린다. 속초시 제공

'제16회 속초 양미리·도루묵 축제'가 7일부터 16일까지 10일간 속초항 항만부지에서 열린다. 속초시 제공

속초시 관계자는 "양미리와 도루묵은 가을철 동해안을 대표하는 별미"라며 "축제를 찾은 관광객과 시민들이 속초항의 풍경과 함께 속초 수산물의 참맛을 즐기길 바란다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
