파주시, '신중년 세컨드 직업 찾기' 성료…중장년 17명 인생 2막 설계 지원

이종구기자

입력2025.11.06 09:54

파주시, '신중년 세컨드(2nd) 직업 찾기' 교육 운영

경기 파주시는 지난 5일 제2의 인생을 준비하는 중장년층 구직자를 대상으로 취업 준비 교육 '신중년 세컨드(2nd) 직업 찾기' 과정을 운영했다고 6일 밝혔다.

파주시가 지난 5일 제2의 인생을 준비하는 중장년층 구직자를 대상으로 취업 준비 교육 '신중년 세컨드(2nd) 직업 찾기' 과정을 운영하고 있다. 파주시 제공

파주시가 지난 5일 제2의 인생을 준비하는 중장년층 구직자를 대상으로 취업 준비 교육 '신중년 세컨드(2nd) 직업 찾기' 과정을 운영하고 있다. 파주시 제공

이번 교육에는 40세부터 59세까지의 중장년층 구직자 17명이 참여했으며, 경력을 살려 인생 2막을 설계할 수 있도록 경력 전환 탐색 중심의 실무형 과정으로 진행됐다.


주요 내용은 ▲인생 2막 직업 설계 ▲개인의 능력·흥미·가치관 조화 찾기 ▲경력개발 계획 세우기 ▲취업 준비 사항 안내 ▲면접 전략 ▲인맥 활용 방법 등으로, 참여자들의 재취업 역량 강화에 중점을 두었다.

이이구 민생경제과장은 "인생 2막을 위해 재취업을 희망하는 중장년층 구직자들이 꾸준히 증가하면서 정부와 지자체의 지원도 확대되고 있다"며 "파주시는 이번 교육을 비롯해 중장년층을 위한 맞춤형 취업 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 참여자들의 재취업과 사회적 재도약을 적극 지원하겠다"고 말했다.


한편, 파주시는 지난해에도 같은 프로그램을 운영해 11명의 수료자를 배출하며 중장년층의 재취업 의지를 이어가고 있다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
