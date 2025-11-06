본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

새마을금고, 3분기 연체율 6%대 회복…MG자산관리회사 가동으로 부실채권 정리 본격화

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.06 10:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4분기 부실채권 매각 차질 없이 추진
연말 5%대 목표로 건전성 안정화

새마을금고(중앙회장 김인)가 2025년 3분기 말 기준 연체율을 6%대로 낮추며 건전성 관리에 구체적 성과를 나타냈다. 지난 상반기 연체율이 8%를 넘어섰던 것과 비교하면 뚜렷한 개선세다.

새마을금고중앙회

새마을금고중앙회

AD
원본보기 아이콘

상호금융권은 부동산 경기 침체와 건설업 부진으로 전반적인 연체율 상승세를 보인다. 새마을금고 역시 2024년 말 6.81%, 2025년 상반기 8.37%로 상승세를 이어갔으나, 하반기 들어 부실채권 정리와 매각을 강화하며 9월 말에는 6%대 수준을 회복했다.


핵심 요인은 올해 7월 출범해 3분기부터 본격 운영된 새마을금고 자산관리회사(MG AMCO)다.

MG AMCO는 부실채권 매각과 정리를 상시로 수행하며, 캠코(KAMCO), 자산유동화, NPL 펀드 등 외부 채널을 활용해 부실채권 처리 효율을 높였다. 이를 통해 새마을금고는 부실자산 정리 체계를 제도화하고, 여신 건전성 관리 기반을 강화했다.


현재 새마을금고는 4분기에도 계획된 부실채권 매각을 차질 없이 진행 중이다.


중앙회는 연말까지 연체율을 5%대 수준으로 안정화하는 것을 목표로, 지역 금고와의 연계 점검 및 리스크 관리 체계를 지속해서 강화하고 있다.

김인 새마을금고중앙회장은 "새마을금고는 서민금융기관의 역할을 충실히 수행하기 위해 행정안전부와 협력하며 근본적인 체질 개선에 나서고 있다"며 "부실채권 매각과 자산 건전성 제고를 통해 조속한 경영 정상화를 이뤄내겠다"고 밝혔다.


이번 연체율 개선은 새마을금고가 부실채권 관리 역량을 제도적으로 강화한 결과로, 2025년 말까지 안정적인 건전성 수준을 유지하는 것이 목표다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"코스피 7500까지 갈 것"…'AI 버블론' 깨는 파격 전망 나왔다 "코스피 7500까지 갈 것"…'AI 버블론' 깨는 파격 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기