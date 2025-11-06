새마을금고, 3분기 연체율 6%대 회복…MG자산관리회사 가동으로 부실채권 정리 본격화

4분기 부실채권 매각 차질 없이 추진

연말 5%대 목표로 건전성 안정화

새마을금고(중앙회장 김인)가 2025년 3분기 말 기준 연체율을 6%대로 낮추며 건전성 관리에 구체적 성과를 나타냈다. 지난 상반기 연체율이 8%를 넘어섰던 것과 비교하면 뚜렷한 개선세다.

상호금융권은 부동산 경기 침체와 건설업 부진으로 전반적인 연체율 상승세를 보인다. 새마을금고 역시 2024년 말 6.81%, 2025년 상반기 8.37%로 상승세를 이어갔으나, 하반기 들어 부실채권 정리와 매각을 강화하며 9월 말에는 6%대 수준을 회복했다.

핵심 요인은 올해 7월 출범해 3분기부터 본격 운영된 새마을금고 자산관리회사(MG AMCO)다.

MG AMCO는 부실채권 매각과 정리를 상시로 수행하며, 캠코(KAMCO), 자산유동화, NPL 펀드 등 외부 채널을 활용해 부실채권 처리 효율을 높였다. 이를 통해 새마을금고는 부실자산 정리 체계를 제도화하고, 여신 건전성 관리 기반을 강화했다.

현재 새마을금고는 4분기에도 계획된 부실채권 매각을 차질 없이 진행 중이다.

중앙회는 연말까지 연체율을 5%대 수준으로 안정화하는 것을 목표로, 지역 금고와의 연계 점검 및 리스크 관리 체계를 지속해서 강화하고 있다.

김인 새마을금고중앙회장은 "새마을금고는 서민금융기관의 역할을 충실히 수행하기 위해 행정안전부와 협력하며 근본적인 체질 개선에 나서고 있다"며 "부실채권 매각과 자산 건전성 제고를 통해 조속한 경영 정상화를 이뤄내겠다"고 밝혔다.

이번 연체율 개선은 새마을금고가 부실채권 관리 역량을 제도적으로 강화한 결과로, 2025년 말까지 안정적인 건전성 수준을 유지하는 것이 목표다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>