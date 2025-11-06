"시민 안전이 최우선"… 부산교통공사, 부산불꽃축제 특별수송대책 가동

200회 증편·2400명 안전인력 투입



이병진 사장, "현장 안내 적극 협조"

부산교통공사(사장 이병진)는 오는 15일 광안리해수욕장 일원(2호선 광안·금련산역 인근)에서 열리는 '제20회 부산불꽃축제'를 앞두고 시민 안전수송을 위한 특별대책을 시행한다.

공사는 축제 당일 대규모 인파가 몰릴 것으로 보고, 주요 역사 사전 점검과 열차 증편, 안전인력 추가 배치 등 전방위 교통대응 체계를 구축했다.

이병진 사장은 이날 공사 비상상황실에서 분야별 안전관리 대책을 점검한 뒤, 광안·금련산·수영·남천·서면·연산 등 6개 주요 역을 직접 방문해 현장 준비 상황을 확인했다.

이 사장은 역 내 이동 동선과 편의시설을 살피며 "안전은 그 어떤 것보다 우선돼야 한다"며 시민 안전관리를 당부했다.

공사는 축제 당일 1∼3호선 열차를 총 200회 증편해 수송력을 대폭 강화한다.

이에 따라 본 행사 전(16∼19시) 배차간격은 기존 5∼8분에서 4.5∼6분으로, 행사 종료 후(20∼22시)에는 8~10분에서 3∼5분으로 단축된다.

변경된 열차 운행 시각표는 부산교통공사 홈페이지, 부산도시철도 모바일앱, 각 역사 내 안내문을 통해 확인할 수 있다.

안전사고 예방을 위해 총 2443명(안전지원인력 1362명 포함)의 가용 인력이 현장에 투입된다.

이들은 광안역·금련산역·수영역·서면역 등 주요 역과 환승역에 집중 배치돼 승객 안내, 질서유지, 장애 복구 등을 맡는다.

또 같은 날 2호선 센텀시티역 인근 벡스코에서 열리는 '지스타 2025'로 인해 17∼19시 수영역 일대 혼잡이 예상된다.

공사는 이 시간대 수영역 이용 승객에게 외부 출구를 이용한 도보 이동을 권장했다. 행사 종료 후에는 광안역 대신 수영·금련산·남천역 이용을 당부했다.

역내 혼잡 시에는 출입구 외부→게이트→승강장 순으로 단계별 진입 통제를 시행할 예정이다.

이병진 사장은 "부산불꽃축제는 지역을 대표하는 대규모 행사인 만큼 시민의 안전한 이동이 무엇보다 중요하다"며 "공사 전 직원이 비상근무체계로 임하고 있으니, 시민 여러분도 현장 안내에 적극 협조해 달라"고 말했다.





