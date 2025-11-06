기보, '찾아가는 중소기업 금융지원 설명회' 개최

기술보증기금은 한·아세안금융협력센터와 '찾아가는 중소기업 금융지원 설명회'를 공동 개최했다고 6일 밝혔다.

(앞줄 왼쪽 여섯번째부터) 이재면 주베트남대한민국대사관 재경관, 이영직 한-아세안금융협력센터장, 곽용주 기보 싱가포르지점장을 비롯한 설명회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

베트남 하노이 컨벤션센터에서 열린 이번 행사에는 기업·신한·우리·하나·KB국민은행 등 하노이 지역에 진출한 주요 시중은행과 베트남·싱가포르 소재 벤처캐피털, 현지 스타트업 관계자 등이 참석했다.

이번 설명회는 지난 9월 인도네시아 자카르타에서 열린 금융지원 설명회의 성과를 토대로 한·아세안금융협력센터와 기보가 공동 추진하는 아세안 금융 협력 확대 프로그램의 일환이다. 제조·기술 스타트업이 밀집한 하노이에서 개최된 이번 행사는 주베트남 대한민국 대사관의 후원 아래 국내 중소기업의 현지 금융 조달과 글로벌 투자 유치 역량 강화를 지원하기 위해 추진됐다.

행사는 기보 싱가포르지점장의 환영사를 시작으로 ▲기보의 기술평가 및 해외 진출 보증 제도 안내 ▲은행별 베트남 현지 금융상품 소개 ▲베트남 VC의 아세안 투자 트렌드 및 펀드레이징 전략 발표 ▲싱가포르·베트남 VC의 투자 전략 및 절차 공유 순으로 진행됐다. 이어 신청기업을 대상으로 기업별 프라이빗 IR 세션 및 1:1 맞춤형 금융상담이 이뤄졌다. 이를 통해 투자·보증·대출 등 다양한 금융 솔루션이 제공됐다.

기보는 현장에서 5개 기업을 대상으로 총 45억원 규모의 해외 진출 보증 지원 절차를 제안해 즉각적이고 실행력 있는 금융 솔루션을 제시했다. 참석 기업들은 보증기관·은행·VC가 한자리에 모여 실질적인 자금 조달 방안을 제시한 이번 설명회가 현지 투자전략 수립에 큰 도움이 됐다는 평을 전했다.

이영직 한·아세안금융협력센터장은 "이번 하노이 설명회는 한·아세안 금융 협력의 확장성과 현지 진출기업 지원의 실질적 성과를 동시에 보여준 사례"라며 "센터는 기보를 비롯한 유관 기관들과 긴밀히 협력해 아세안 전역의 금융·투자 생태계 강화를 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

곽용주 기보 싱가포르지점장은 "기보 싱가포르지점은 아세안 시장의 핵심 거점으로서 국내 혁신기업의 글로벌 진출을 전방위로 지원하고 있다"며 "인도네시아에 이어 베트남에서도 현지 맞춤형 금융 솔루션과 글로벌 투자 연계를 강화해 국내 기업의 해외 진출을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



