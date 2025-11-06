본문 바로가기
사건사고

제주 수학여행 온 고등학생, 한밤 8층 숙소서 추락해 사망

서지영기자

입력2025.11.06 07:53

경찰 "창문 통해 아래층 이동하려다 실족"

경찰 로고. 연합뉴스

경찰 로고. 연합뉴스

제주에 수학여행 온 고등학생이 호텔 숙소에서 추락해 숨지는 사고가 발생했다.


5일 서귀포경찰서 등에 따르면 지난 4일 저녁 11시59분 제주 서귀포시 내 한 호텔에서 수학여행 온 고등학교 1학년 10대 A군이 8층에서 떨어져 사망했다.

A군은 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.


경찰에 따르면 A군은 8층 객실 창문을 통해 아래층으로 내려가려다 발을 헛디뎌 실족사한 것으로 조사됐다.


A군은 사고 당일 서울에서 수학여행 온 것으로 전해졌다. A군의 학교 측은 수학여행 일정을 중단하고 이날 서울로 돌아간 것으로 알려졌다.

경찰은 "범죄 혐의점은 없다"며 "자세한 사고 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

