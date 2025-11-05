본문 바로가기
술 취해 운전하다 日 모녀 관광객 친 30대 구속

문제원기자

입력2025.11.05 20:49

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원 "도망할 염려"

술에 취해 운전하다 한국 여행을 온 일본인 모녀를 들이받아 50대 여성을 숨지게 한 30대 남성이 구속됐다.


서울 도심에서 일본인 관광객 모녀를 들이받아 이들 중 어머니인 50대 여성을 숨지게 한 음주운전자 서모씨가 5일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 도심에서 일본인 관광객 모녀를 들이받아 이들 중 어머니인 50대 여성을 숨지게 한 음주운전자 서모씨가 5일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 5일 도로교통법상 음주운전, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 위험운전치사상 혐의를 받는 서 모 씨에 대한 구속영장을 발부했다.

법원은 서 씨에 대해 "도망할 염려"가 있다고 설명했다.


서 씨는 지난 2일 오후 10시께 술을 마신 채 자신의 차량으로 약 1㎞를 운전하다 종로구 동대문역 인근 흥인지문사거리 인도로 돌진해 일본인 모녀를 들이받은 혐의를 받는다.


서 씨는 당시 소주 3병가량을 마신 것으로 알려졌다. 범행 뒤 측정한 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 넘겼다.

이 사고로 어머니인 50대 일본인 여성은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.


딸인 30대 여성은 무릎 골절과 이마 열상 등을 입었다.


이 모녀는 동대문디자인플라자(DDP)에서 쇼핑을 마친 뒤 종로구 낙산성곽길을 구경하러 가던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
