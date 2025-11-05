김영록 지사, 전남 전역 분산에너지 특화지역 지정 환영

전기요금 인하·기업 유치 기대

재생에너지 출력제어 해소 등

"연간 1조 원 에너지 기본소득 실현"

김영록 전라남도지사는 전남 전체지역이 분산 에너지 특화지역으로 지정됨에 따라 "온 도민과 함께 환영하고 이를 계기로 에너지산업 육성에 박차를 가해 전남을 기회의 땅에서 황금의 땅으로 만들겠다"고 밝혔다.

5일 전남도에 따르면 김성환 기후에너환경부 장관 주재로 열린 '제36차 에너지위원회'에서 전남 전역과 제주, 부산, 경기 총 4곳이 분산특구로 최종 지정됐다.

김 지사는 "지난 5월 최종 후보지였던 솔라시도 기업도시(지정면적 145㎢)에서 전남 전체지역(지정면적 1만 2,363㎢)으로 대폭 확대 지정돼 22개 시군 어디서든 분산 특구 혜택을 누리게 됐다"고 강조했다.

분산특구는 지역에서 만든 전기를 지역에서 직접 쓰는 지산지소형 시스템으로, 민간 발전회사가 한전을 거치지 않고 기업과 주민에게 직접 전기를 공급할 수 있어 저렴하게 제공할 수 있다. 다양한 에너지 신기술을 실험할 수 있는 규제 특례가 적용된다.

이번 지정으로 AI시대 막대한 전력이 필요한 글로벌 AI 기업을 유치할 토대가 마련됐다.

또 오픈AI와 SK그룹의 글로벌 AI 데이터센터 전남 공동 구축을 결정했고, 삼성SDS 컨소시엄이 AI 데이터센터 후보지로 전남을 선정해 공모 신청을 한 만큼 앞으로 더 많은 첨단기업이 전남으로 몰려들 것으로 보인다.

여수 석유화학과 광양 철강 산단, 영암 대불산단 등 도내 곳곳이 마이크로그리드로 구축된다.

이로써 전남에서 생산한 재생에너지를 산단에 직접 저렴하게 공급하게 돼 재생에너지 100(RE100) 실현을 앞당기고 미래형 스마트 산단으로 거듭날 전망이다.

전남도는 에너지 신기술 규제 특례로 AI 기반 에너지 관리에서부터 초대형 ESS 미래 신기술도 전국에 앞서 실증하고 사업화가 가능하게 되고, 동시에 154kV 변전소 등 전력공급 시설도 우선 설치가 가능할 것으로 기대하고 있다.

김 지사는 "이번 분산특구 지정으로 에너지산업 육성에 더욱 박차를 가해 재생에너지 설비를 현재 6.6GW에서 2030년 29GW, 2035년 58.6GW로 대폭 확대해 에너지 미래도시를 조성하고, 도내 곳곳에 RE100 산단을 만들어 AI·에너지 수도로 도약, 연간 1조 원 규모 에너지 기본소득을 실현하겠다"고 말했다.





