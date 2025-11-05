부산 기장군, 부산국제수산EXPO 참가…지역 수산물 홍보·판로 확대

기장군(군수 정종복)이 5일부터 7일까지 해운대 벡스코 제1전시관에서 열리는 2025 부산국제수산EXPO(BISFE 2025)에 참가한다고 5일 전했다.

이 행사는 부산시 주최, 수산업계의 최고의 무대로 자리 잡고 있으며 30개국 480개 사가 참여하는 국내 유일의 수산 전문 엑스포로 1200개 부스 규모로 진행된다.

기장군은 미역, 다시마, 멸치 등 지역 우수 수산물을 널리 알리고, 수산물 가공업체의 유통 판로를 개척하기 위해 매년 부산국제수산EXPO에 참가해 왔다. 올해에도 기장발효㈜와 에스지(SG)수산 등 지역 업체들이 독립 부스를 운영하며, 대변어촌장터와 함께 공동참가 형태로 수산물의 우수성을 널리 알릴 예정이다.

기장발효㈜는 기장군 수산자원연구센터의 지원을 받아 미역·다시마 막걸리를 개발한 전통주 생산업체로, 기장발효연구회의 협력으로 발전한 마을기업이다. 한편, 에스지(SG)수산은 붕장어를 이용한 수산물 생산·유통·판매 전문업체로, 기장 수산업의 새로운 활로를 모색하고 있다.

또 기장군이 수산물 유통시설 건립사업의 하나로 조성한 대변어촌장터도 이번 박람회에 참여해 건어물을 비롯한 다양한 제품을 소개하고, 기장읍 연화1길의 매장도 함께 홍보한다.

기장군 부스에서는 '기장 건어물 탐방기：숨은 보석들'을 주제로, 인력 부족으로 박람회에 참가하지 못한 영세 수산물 가공업체들의 대표 상품을 전시·홍보하는 기회를 제공한다. 이는 지역 수산업체의 비즈니스 네트워크를 확장하고 수산물의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 예정이다.

정종복 기장군수는 "기장 수산물의 우수성을 널리 홍보하고 지역 수산업체의 판로 확대를 위해 매년 박람회에 참가하고 있다"며, "다양한 수산물 유통 및 가공업체를 적극적으로 지원하고 소개해, 기장 수산업계에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



