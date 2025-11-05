신상진 시장 "전문 인력 대폭 보강…분당 재건축 성공 모델 만들 것"

신상진 성남시장, '분당 재건축 지원센터' 개소식 참석

신상진 성남시장은 5일 분당구청에서 열린 '분당 재건축 지원센터' 개소식에 참석해 분당 정비사업에 대한 시의 적극적인 지원 의지를 밝혔다.

신상진 성남시장이 ‘분당 재건축 지원센터’ 개소식에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개소한 지원센터는 1기 신도시 지자체 중 최초로 설치된 것으로 △재건축 관련 정보제공 및 민원상담 △주택공급 및 이주 수요 분석 △노후계획도시 정비사업 정책연구·개발 등을 통해 분당 지역 정비사업을 체계적으로 뒷받침하게 된다.

신 시장은 개소식에서 "선도지구가 성공해야 후속 사업도 탄력을 받는다"며 "좋은 모델을 만드는 것이 무엇보다 중요하기에 선도지구를 비롯한 분당 재건축을 더 가까이에서 지원하고자 1기 신도시 중 최초로 재건축 지원센터를 개소하게 됐다"고 말했다.

이어 "정부 정책 변화에 신속히 대응하고 재건축 사업이 원활히 추진되도록 행정적 지원을 강화할 예정"이라며 "센터의 전문 인력을 대폭 보강해 주민들과 적극 소통하며 성공적인 재건축을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

신상진 시장은 "지원센터를 적극 활용해 주시길 바란다"며 "시에서도 더욱 세심하게 챙겨나가겠다"고 덧붙였다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>