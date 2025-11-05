구리시, '갈매동 스마트 헬스케어존 챌린지' 운영…"걸으며 선물받자"

구리시, 갈매동서 '워크온' 10만보 걷기

추첨 통해 100명에 모바일 쿠폰 증정



경기 구리시(시장 백경현)는 주민 스스로 건강을 측정하고 관리하는 문화 확산을 위해 '갈매동 스마트 헬스케어존 이용 인증 챌린지'를 오는 11일부터 30일까지 20일간 운영한다고 5일 밝혔다.

구리시, ‘갈매동 스마트 헬스케어존 챌린지’ 운영 안내문. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 챌린지는 갈매동 복합청사 3층에 있는 '온가족 스마트 헬스케어존'을 활용해, 주민들이 스스로 건강 상태를 점검하고 자기 주도적인 건강생활을 실천할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

'온 가족 스마트 헬스케어존'은 정보통신기술(ICT) 기반의 최신 의료 장비를 활용하여 혈압, 신장, 체중, 체성분, 근육량, 스트레스 지수 등을 쉽고 편리하게 측정할 수 있는 종합 건강관리 공간이다.

측정 결과는 모바일 앱과 연동되어 자동으로 기록되며, 일정 기간 누적된 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 건강 변화 리포트와 분석 서비스를 제공받을 수 있다.

챌린지 참여를 희망하는 시민은 모바일 앱 '워크온(WalkOn)'에서 갈매동 커뮤니티에 가입한 후 ▲기간 내 10만 보 걷기(하루 최대 1만 보 인정)▲갈매동 스마트 헬스케어존 건강 측정 사진 인증 두 가지 과제를 완료하면 된다. 모든 과제를 달성한 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 모바일 음료 쿠폰이 제공될 예정이다.

백경현 구리시장은 "이번 챌린지를 통해 갈매동 주민들이 스스로 건강을 측정하고 관리하는 습관을 형성하길 바라며, 앞으로도 시민이 일상에서 즐겁게 참여할 수 있는 건강생활 실천 프로그램을 지속적으로 발굴·운영하겠다"고 밝혔다.

한편, 구리시는 시민들의 접근성을 높이기 위해 현재 5개 거점 지역에 첨단 건강관리 장비를 설치·운영 중이며, 이를 통해 시민 누구나 가까운 곳에서 손쉽게 맞춤형 건강관리 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>