본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

최정훈 전남도의원 "사립학교 법정부담금 납부 달랑 10%"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.05 14:52

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전년도 기준 20.3%… 실제 납부 극히 저조
제도적 장치·재단 책임 강화 필요성 강조

전남도의회 최정훈 의원(더불어민주당·목포4)은 4일 전남도교육청 행정사무감사에서 도내 사립학교의 낮은 법정부담금 납부율 문제를 지적하며 제도 개선을 촉구했다.


'사립학교 법정부담금'은 교직원의 연금, 건강보험료 등 4대 보험료를 학교법인이 법에 따라 부담해야 하는 금액이다.

최정훈 전남도의원이 전남도교육청 행정사무감사에서 사립학교 법정부담금 납부율 문제를 해결을 촉구했다. 전남도의회 제공

최정훈 전남도의원이 전남도교육청 행정사무감사에서 사립학교 법정부담금 납부율 문제를 해결을 촉구했다. 전남도의회 제공

AD
원본보기 아이콘

최 의원에 따르면 전남 사립학교의 법정부담금 납부율은 2022년 18.5%, 2023년 19.4%, 2024년 20.3%로 소폭 증가했지만, 100%를 납부한 학교 7곳을 제외하면 실제 납부율은 약 10% 수준에 불과하다.

그는 "법정부담금을 거의 납부하지 않는 사립학교도 학교 운영 권한은 동일하게 행사하고 있다"며 "학생 학습권 보호를 이유로 행정적 제재가 미뤄져서는 안 된다"고 강조했다.


이어 "학생 교육권을 침해하지 않는 범위에서 법정부담금 납부가 저조한 학교에 대한 제도적 장치와 재단 책임 강화 방안이 필요하다"고 덧붙였다.


이에 서영옥 정책기획과장은 "일부 사립학교는 수익사업 기반이 부족해 부담이 큰 상황"이라며 "시·도교육청 협의회를 통해 관련 사안을 논의하고 있으며, 폐교나 학교 통폐합 유도 방안도 검토 중"이라고 답했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

최장 셧다운에 다급해진 트럼프 '000카드' 외쳤다

새로운 이슈 보기