화성시, 40만 동탄신도시 기원 '동탄면사무소 터'에 표지석 설치

인구 40만명으로 수도권 남부의 대표적인 신도시로 자리매김한 경기도 화성시 동탄신도시의 지역 공동체 기원을 되새기는 표지석이 옛 '동탄면사무소' 터에 세워졌다.

4일 옛 동탄면사무소 터에 설치된 '표지석' 제막식에서 참석자들이 동탄신도시의 발전을 기원하고 있다. 화성시 제공

화성시는 오산동 996-4 옛 동탄면사무소 자리에 표지석을 설치하고 4일 제막식을 개최했다. 이날 행사에는 정명근 화성시장, 이준석 국회의원, 유지선 화성문화원 원장 등 지역 기관·단체장과 주민 등 100여 명이 참석했다.

표지석은 동탄면이 행정의 중심지로서 지역 발전의 출발점이 되었던 역사적 의미를 되새기고, 동탄신도시의 기원으로서 그 가치를 기리기 위해 설치됐다.

표지석이 설치된 자리는 1914년 동북면과 어탄면의 통합으로 동탄면이 신설된 이후 면사무소가 자리했을 것으로 추정되는 곳이다. 1990년 동탄면사무소 청사를 신축한 뒤 2012년 방교리(현 방교동)로 이전하기 전까지 이 일대 행정 중심지 기능을 담당했다.

표지석은 앞면에 동탄면사무소가 위치했던 곳이라는 문구를 적었으며, 뒷면에는 동탄면 지도와 함께 동탄면 연혁을 소개했다. 표지석 인근에는 동탄의 역사와 마을 지명의 유래를 담은 안내판도 설치했다.

정명근 화성시장은 "동탄면사무소 터는 100년이 넘는 역사를 지닌 동탄의 뿌리이자 정체성이 깃든 장소"라며 "과거의 터전 위에서 새로운 미래가 이어지는 이 자리가 시민들에게 자긍심으로 기억되길 바란다"고 말했다.





