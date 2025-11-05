경기교육청, 도의회와 '교육 협치예산' 2천억원 편성

경기도교육청이 경기도의회와 내년 본예산에 2000억원 규모의 '협치예산'을 편성했다.

도교육청은 5일 도의회 예담채에서 '경기도의회-경기도교육청 제1차 여야정 협치위원회 전체회의'를 열고 내년 협치 예산 합의문에 서명했다고 밝혔다.

두 기관은 이날 합의를 통해 ▲현장 중심 학교운영 ▲교육행정 개선 ▲미래교육 전환 ▲교육환경 개선 ▲맞춤형 교육확대 등 5대 분야 총 2000억원 규모 협치 예산을 추진하기로 했다.

임태희 경기도교육감이 5일 열린 경기도의회와의 제1차 여야정 협치위원회 전체회의에 참석해 인사말을 하고 있다.

임태희 경기교육감은 "여야정 협의가 늘 화두로 떠오르는데 실제로 결실은 많치 않다"며 "이런 점에서 대단히 성숙하고 건강한 도정의 협치 모습을 보이는 현장이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "최종적으로 학생과 교육 현장의 학부모, 교직원들을 위해 앞으로 후속 조치를 함께 해주시길 바란다"며 "이견이 생기더라도 목표가 같기 때문에 허심탄회하게 대응하고 협치로 경기미래교육의 기반을 다지겠다"고 약속했다.

도교육청은 이번 전체회의를 계기로 도의회와 함께 공교육의 경쟁력을 높이고 학생 중심, 학교 중심의 교육행정을 실현하기 위한 협치체계를 강화할 계획이다.





