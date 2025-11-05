본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

카카오페이, 소상공인의 날 맞아 '오래오래 함께가게' 기획전

문채석기자

입력2025.11.05 09:55

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

로컬·친환경 등 '사회적 가치' 구현
8개 소상공인 브랜드 특별전 개최
첫주 10% 할인…11월 무료배송 쿠폰

카카오페이 는 소상공인의 날을 맞아 상생 캠페인 '오래오래 함께가게' 온라인몰에서 한 달간 특별 기획전을 개최한다고 5일 밝혔다.


카카오페이, 소상공인의 날 맞아 '오래오래 함께가게' 기획전
AD
원본보기 아이콘

오래오래 함께가게는 카카오페이가 함께일하는재단과 함께 2023년부터 시행 중인 소상공인 상생 캠페인이다. 지금까지 264개 소상공인 브랜드에 온·오프라인 판로 확보, 홍보 콘텐츠 제작, 금융 및 마케팅 교육 등 사업역량강화 프로그램을 지원해왔다.

기획전은 소상공인의 날을 기념해 로컬·친환경·베리어프리·자립준비청년 지원 등 사회적 가치를 구현하는 8개 소상공인 브랜드와 함께한다.


소비자는 이날부터 오는 30일까지 오래오래 함께가게 온라인몰에서 8개 브랜드 제품을 만나볼 수 있다.


풍성한 할인 혜택도 마련했다. 오픈 첫 주인 이날부터 11일까지 일주일간 기획전 8개 브랜드 제품을 10% 할인해준다. 이달 내내 모든 소비자 대상 무료배송 쿠폰을 준다. 두 혜택은 중복 사용할 수 있다.

카카오페이는 기획전에 맞춰 소비자들이 더 편리하고 즐겁게 소상공인 브랜드를 만나도록 온라인몰을 새롭게 단장했다. 메인 페이지에 제품 및 캠페인 정보로 바로 이동할 수 있는 퀵 버튼을 추가했다.


오래오래 함께가게 온라인몰에서는 다양한 소상공인 제품뿐 아니라 소상공인 사업 활성화 지원 내용, 소상공인 인터뷰 등도 볼 수 있다.


이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조) 협의체장은 "소상공인의 날을 계기로 사회에 긍정적 가치를 더하는 소상공인 브랜드를 소비자에게 소개하기 위해 기획전을 준비했다"며 "앞으로도 온·오프라인을 넘나들며 소상공인이 꾸준히 성장할 수 있는 상생 생태계를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

트럼프, 對中관세 10%P 인하 행정명령 서명…10일부터 적용

새로운 이슈 보기