자율주행 실증플랫폼 거듭난 K-시티…3단계 준공

최대열기자

입력2025.11.05 11:00

국토교통부는 자율주행차 테스트베드(시험장)로 활용하는 자동차안전연구원 K-시티 3단계 고도화 사업을 마쳤다고 5일 밝혔다.


K-시티는 실제 도로환경과 비슷한 조건에서 자율주행 기술을 반복·안전하게 검증하기 위해 2018년 문을 연 곳이다. 이듬해부터 2022년까지 가혹환경을 구현하고 연구지원 시설을 늘리는 2단계 고도화 과정을 거쳤다. 이번에 경사로 등 입체도로를 넣고 차량혼잡·끼어들기 같은 재현시설을 구비해 3단계 고도화 사업을 마무리 지었다. 가상환경 기반 자율주행 시뮬레이션 시스템, 통합관제시스템도 갖춰 통합 실증 플랫폼으로 자리 잡을 것으로 국토부는 내다봤다.

자율주행 실증플랫폼 거듭난 K-시티…3단계 준공
자동차 사이버보안센터도 문을 열었다. 자동차 해킹을 비롯해 각종 사이버 위협을 상시 대응할 수 있는 국가 차원의 체계를 갖췄다. 앞서 올해 8월부터 시행 중인 자동차 사이버보안 관리제도의 운영·인증·평가를 총괄하는 시설로 제작사 인증·관리시스템, 사이버 위협 모니터링시스템, 실차 기반 보안평가시스템을 갖췄다.

6일 열리는 준공식에는 인근에 지역구를 둔 송옥주·이준석 의원, 유정훈 대한교통학회장, 황성호 한국자동차공학회장 등이 참석한다. 김 장관은 준공식 후 K-시티 내 실험시설과 자율주행데이터공유센터 등을 둘러보기로 했다. 그는 "자율주행 글로벌 주도권을 확보하기 위해 도시 실증지원, AI 인프라 구축, 규제 합리화 등 전방위적으로 돕겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
