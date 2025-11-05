[클릭 e종목]"칩스앤미디어, 로열티 매출 성장세 지속할 것"

유진투자증권은 칩스앤미디어 칩스앤미디어 094360 | 코스닥 증권정보 현재가 15,590 전일대비 900 등락률 -5.46% 거래량 74,827 전일가 16,490 2025.11.05 09:19 기준 관련기사 [특징주]칩스앤미디어, 日 차량용 반도체사와 IP 계약 소식에 강세[클릭 e종목]"칩스앤미디어, 美 대중 반도체 규제 사업 기회로"[클릭 e종목]"칩스앤미디어, 중국의 AI 굴기에 따른 수혜" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 빅테크 기업 G사향 모바일 첫 로열티 매출 발생으로 로열티 매출 성장세가 지속될 것이라고 5일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4000원은 유지했다.

칩스앤미디어는 3분기 연결기준 매출액 66억원, 영업이익 15억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 5.9%, 11.6% 감소다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "전년동기 대비 실적이 하회한 것은 일부 프로젝트의 지연으로 인한 라이선스 매출이 전년동기 대비 19.3% 감소했기 때문"이라며 "중국 반도체 업체 업황이 위축되면서 전년 동기 대비 매출액이 39.2% 감소했기 때문"이라고 말했다.

다만 3분기 실적에서 긍정적인 부분도 있다고 박 연구원은 설명한다. 그는 "미국 G 사 로열티 매출이 반영되면서 로열티 전체 매출이 전년동기 대비 안정적으로 13.3% 증가했다"며 "로열티 매출액 29억원은 9분기만에 최고치"라고 강조했다.

유진투자증권은 4분기 칩스앤미디어의 매출액과 영업이익이 104억원과 33억원으로 전년 동기 대비 각각 14.0%, 11.9% 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "온디바이스 인공지능(AI) 시장 확대와 함께 칩스앤미디어의 신경망처리장치(NPU) IP의 거래처 대상 프로모션 확대 및 신규 글로벌 고객 대상 영업을 확대하고 있어 수혜를 예상한다"며 "12분기만에 로열티 매출액 30억원대 재돌파를 기대한다"고 강조했다.





