[클릭 e종목]"디어유, 더딘 중국 사업 성장세…목표가↓"

목표주가 기존 대비 18% 하향 조정

NH투자증권은 5일 디어유 디어유 376300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,000 2025.11.05 개장전(20분지연) 관련기사 "엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망"[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세[특징주]'실적 개선세' 디어유, 8%대↑ 전 종목 시세 보기 close 에 대해 중국 사업 성장세가 기대보다 더디다고 보고 목표주가를 기존 6만5000원에서 5만3000원으로 하향 조정했다.

이화정 NH투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 18% 하향 조정한다"면서 "QQ뮤직 버블 서비스 내 C팝 아티스트 입점이 예상보다 더딘데다 분기 정산에 1개 분기 정도가 소요되는 것으로 파악되는 만큼 실질적인 매출 효과를 기대할 수 있는 시점은 2026년부터로, 이에 관련 수혜를 온기 반영할 수 있는 2026년으로 산정 기준 시점을 변경했으며 기대보다 더딘 중국 사업 성장 속도를 반영해 실적 추정치를 현실화했다"고 설명했다.

디어유의 올해 3분기 실적은 영업수익 전년 동기 대비 26% 증가한 223억원, 영업이익 37% 늘어난 87억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회했다. 이 연구원은 "QQ뮤직 정산 지연 영향에도 불구하고 외형은 선방했다. 분기 구독수가 8% 증가한 219만개를 기록한 가운데 구독료 상승효과가 더해졌다"면서 "다만 예상보다 낮은 웹결제 전환율로 결제 수수료 절감 효과가 미미했고 4분기 반영을 예상했던 광고선전비 일부가 선반영되며 수익성 개선은 제한적이었다"고 분석했다.

중국 시장에서의 성장세가 부진하지만 방향성은 여전히 유효하다는 의견이다. 이 연구원은 "최근 주가 하락은 시장 기대에 못미치는 중국 시장 내 성장 속도를 반영한 것"이라며 "하지만 속도가 느려졌을 뿐 중국 진출 및 수익성 강화라는 방향성은 여전히 유효하다"고 말했다. 이어 "한중 정상회담 중 문화 교류 관련 사항이 언급되면서 업종 전반에 변곡점이 발생된 점도 긍정 요인으로 다운사이드 리스크는 제한적"이라고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>