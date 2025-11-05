경기도, 9일 수원컨벤션센터서 '김치 페스타'

경기도가 오는 9일 수원컨벤션센터 1전시장에서 '2025 경기 김치페스타'를 개최한다.

이번 행사는 경기농산물의 우수성을 알리고 김치 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 시민들이 함께 즐기고 체험할 수 있는 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

주요 행사는 전국김치경연대회, 김장나눔행사, 이색김치체험전, 어린이 김치피자체험, 명인김치판매전, 전통주판매전, 농특산물 판매전 등이다.

전국김치경연대회는 경기농산물로 만든 이색 김치를 발굴하기 위한 행사로, 예선을 통과한 본선 진출자들이 자신만의 독창적인 김치를 선보이며 열띤 경연을 펼친다.

김장나눔행사는 참가자가 직접 김치를 담가 2kg은 가져가고 5kg은 기부하는 방식으로 진행되며, 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

이색김치체험전은 경기도를 비롯해 전라·강원·충청 지역의 김치를 직접 담가보는 체험행사다. 어린이 체험 프로그램으로는 김치바게트피자 만들기가 열려 어린이들이 김치를 보다 친숙하게 느끼고 맛있게 즐길 수 있도록 할 예정이다.

관람객을 위한 이벤트도 열린다. 선착순 700명에게 행사장에서 사용할 수 있는 2000원 상당의 할인권을 증정하며, 사전등록자와 설문 참여자에게는 배추·대파 인형키링 굿즈를 제공한다. 또한 500명에게는 선착순으로 경기도 농축산물을 활용한 수육, 두부김치, 미니주먹밥 등의 시식 기회가 주어진다.

한편 행사장 내 '기회마켓'에서는 경기도 전통주와 농특산물 업체가 참여해 다양한 제품을 판매하며, 구매 고객을 대상으로 3만원 구매 시 1만원 할인권을 제공하는 30% 할인이벤트도 진행한다.

배소영 경기도 농식품유통과장은 "이번 경기 김치페스타를 통해 K-푸드 대표 식품인 김치를 새롭게 조명하고, 경기농산물 소비 확대와 지역 농가 소득 향상에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





