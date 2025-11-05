본문 바로가기
경기교육청, 교직원에 온라인 디자인 플랫폼 무료계정 제공

이영규기자

입력2025.11.05 07:22

경기도교육청이 2027년 2월28일까지 ㈜미리디와 협업해 도내 교직원들에게 교육 자료 제작 플랫폼 '미리캔버스' 프로 계정을 무료 제공한다.


미리캔버스는 교수-학습 자료와 수업 콘텐츠 등을 손쉽게 제작할 수 있는 온라인 디자인 플랫폼이다.

특히 사용자가 직관적으로 디자인할 수 있어 창의적 교육 자료를 빠르게 제작할 수 있는 도구다.


경기도교육청 남부청사

도교육청은 먼저 도내 학교 교직원들이 하이러닝 플랫폼을 통해 미리캔버스 프로 계정에 접속할 수 있도록 조치한다. 이어 하이러닝 플랫폼을 사용하지 않는 유치원과 교육행정기관 교직원들에게도 추후 별도의 방법을 안내해 무료 계정을 발급할 예정이다.


도교육청 관계자는 "무료 계정 제공 외에 플랫폼 활용 연수와 고객센터 운영 등 행정적 지원도 제공해 교원 중심 수업 콘텐츠 제작과 공유 문화를 조성할 계획"이라고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
