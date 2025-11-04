본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

“안전이 곧 경쟁력”… 정종복 기장군수, 수산자원연구센터·대변항 현장 안전점검

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.04 17:42

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작업장 기본수칙 준수로 사고 예방

부산 기장군(군수 정종복)은 4일 수산자원연구센터와 대변항을 방문해 소속 사업장 안전점검을 실시했다.

정종복 기장군수가 수산자원센터 등 소속 사업장에 대한 안전점검을 시행하고 있다. 기장군 제공

정종복 기장군수가 수산자원센터 등 소속 사업장에 대한 안전점검을 시행하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

이 점검은 매년 상·하반기 정기 순회 점검의 하나로, 군의 안전보건관리 총괄책임자인 정 군수가 직접 현장을 찾아 근무환경을 점검하고 안전문화를 확산하기 위해 추진됐다.


정 군수는 이날 현장에서 ▲청사 시설관리 실태 ▲밀폐공간 작업 환경 ▲종자생산 연구 과정의 안전조치 ▲불법어업 지도단속 공정 등 주요 위험요인을 세밀히 확인했다.

또 현업 근로자와 수급인 종사자들과의 간담회를 통해 현장 애로사항과 개선 의견을 청취하며 실질적인 안전대책 마련을 당부했다.


이번 점검은 '2025년 하반기 안전보건 의무이행 점검'과 연계해 ▲유해·위험요인 개선 여부 ▲비상대응계획과 훈련 실시 여부 ▲도급·용역·위탁사업의 안전보건 확보 의무 이행상황 등을 중점적으로 살폈다.


정종복 군수는 "가장 기본적인 작업장 안전수칙 준수만으로도 많은 사고를 예방할 수 있다"며 "직원 모두가 사소한 위험 요소라도 적극 발굴·개선해, '안전하게 일하고 웃으며 퇴근하는 일터'를 만들어달라"고 당부했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다… 부동산 대책으로 수혜 받은 곳[부동산AtoZ] "무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다… 부동산 대책으로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기