본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기교육청, 국가시책 추진 잘했다…교육부 평가서 '최우수'

이영규기자

입력2025.11.04 11:49

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 교육부 주관 '2025년 시·도교육청 국가시책 추진실적 평가'에서 '최우수' 등급을 받았다.


도교육청은 이에 따라 정량평가 최우수 교육청 선정에 따른 5억원과 정성평가 우수사례 선정에 따른 3억2500만원 등 모두 8억2500만원의 재정 지원금(인센티브)을 받게 됐다.

도교육청은 이번 성과에 대해 2022년 전국 최하위 교육청이라는 오명에서 임태희 교육감 취임 후 3년 만에 이뤄낸 '성과'라고 평가했다.


도교육청은 이번 평가에서 디지털 기반 교육환경 조성 및 디지털 역량 배양과 학력 향상 지원 강화 등 11개 정량 지표에서 전국 평균값을 상회하는 성과를 냈다.


경기도교육청 남부청사

경기도교육청 남부청사

AD
원본보기 아이콘

박주형 도교육청 정책자문위원장(경인교대 교수)는 "이번 평가 결과는 단순한 지표 관리를 넘어 경기교육이 대한민국 교육의 모든 분야를 선도하고 있다는 점을 증명한 것"이라고 평가했다.

임태희 경기교육감은 "이번 평가 결과는 현장의 교직원과 학생, 학부모가 함께 만들어낸 자랑스러운 결실"이라며 "경기교육은 대한민국 교육의 표준으로서 오래된 교육의 틀을 허물고, 공교육의 역할과 책임을 확대하며, 모든 학생의 성장을 지원하는 경기미래교육으로 교육의 본질에 더욱 집중하겠다"고 밝혔다.


도교육청은 이번 성과를 토대로 정책과 현장의 긴밀한 연계, 국가시책을 통한 경기교육 구체화 등 교육구성원과 함께 만드는 경기미래교육 실현에 더욱 힘을 쏟을 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기