공주알밤 베트남 2차 수출…유기농 블루베리 태국 첫 진출



공주시, 동남아 시장 수출 교두보 확보…현지 유통망·디자인 경쟁력 강화



충남 공주시가 지역 대표 농특산물의 해외 판로 개척에 속도를 내고 있다.

시는 '공주알밤' 3톤을 베트남에 두 번째로 수출하고, '공주산 유기농 블루베리'가 태국 유통업체와 첫 수출 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

시는 사곡농협과 협력해 베트남 현지 유통업체를 통해 공주알밤 3톤을 수출했다. 지난해 12월 첫 수출 이후 두 번째로, 현지 시장에서 품질과 인지도가 인정받으며 물량이 점차 늘고 있다.

시는 그동안 베트남 시장 개척단 파견, 바이어 초청 현장 상담회 등을 통해 신뢰 기반을 다져왔다. 베트남 바이어가 직접 농가를 방문해 품질을 확인한 점도 실질적 거래로 이어졌다.

또 공주산 유기농 블루베리는 태국 유통업체와 첫 수출 계약을 맺고 2톤을 우선 수출하기로 했다.

내년 생산 시기에 맞춰 추가 물량 계약도 추진된다. 이는 지난 8월 태국 현지 '공주시 우수 농식품 홍보전'에서 높은 소비자 반응을 얻은 결과다.

공주시와 공주문화관광재단은 수출용 '고미블루베리연합회' 패키지 디자인 개선 사업을 병행하며 제품 경쟁력 강화에도 나서고 있다.

김희영 시 농업기술센터 소장은 "공주 농특산물의 품질이 해외에서도 경쟁력을 입증했다"며 "시장 다변화와 유통망 확대를 통해 농가 소득 증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.





