여경협-신한은행, 여성기업 성장 지원 '맞손'

금융지원 강화 등 지원

한국여성경제인협회는 3일 서울 중구 신한은행 본점에서 여성기업의 경영안정과 경쟁력 강화 지원을 위해 신한은행과 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

3일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 ‘한국여성경제인협회-신한은행’ 업무협약식에서 박창숙 여경협 회장(오른쪽)과 이봉재 신한은행 고객솔루션 그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회 AD 원본보기 아이콘

이들은 이번 협약을 계기로 ▲여성 창업 저변 확대 및 활성화 지원 ▲여성기업 금융지원 강화 ▲여성기업 특화 컨설팅 등에서 협력하기로 했다.

박창숙 여경협 회장은 "여성기업이 더 크게 성장하기 위해서는 금융 접근성 확대와 실질적 성장지원이 필요하다"며 "이번 협약이 보다 안정적인 경영환경 속에서 여성기업이 지속가능한 성장을 이루는 토대가 되길 기대한다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



