본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

여경협-신한은행, 여성기업 성장 지원 '맞손'

이성민기자

입력2025.11.04 09:27

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융지원 강화 등 지원

한국여성경제인협회는 3일 서울 중구 신한은행 본점에서 여성기업의 경영안정과 경쟁력 강화 지원을 위해 신한은행과 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.


3일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 ‘한국여성경제인협회-신한은행’ 업무협약식에서 박창숙 여경협 회장(오른쪽)과 이봉재 신한은행 고객솔루션 그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

3일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 ‘한국여성경제인협회-신한은행’ 업무협약식에서 박창숙 여경협 회장(오른쪽)과 이봉재 신한은행 고객솔루션 그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

AD
원본보기 아이콘

이들은 이번 협약을 계기로 ▲여성 창업 저변 확대 및 활성화 지원 ▲여성기업 금융지원 강화 ▲여성기업 특화 컨설팅 등에서 협력하기로 했다.

박창숙 여경협 회장은 "여성기업이 더 크게 성장하기 위해서는 금융 접근성 확대와 실질적 성장지원이 필요하다"며 "이번 협약이 보다 안정적인 경영환경 속에서 여성기업이 지속가능한 성장을 이루는 토대가 되길 기대한다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기