카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 가입자 수 50만 명 돌파

카카오뱅크가 지난 9월 15일 선보인 '정부지원금 찾기'는 고객이 받을 수 있는 정부 및 공공기관의 각종 지원금을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 도와주는 서비스다. 출시 이후 일평균 1만 명 이상이 신규로 가입하며, 50일 만에 누적 이용자 50만 명을 넘어섰다.

현재 정부와 지자체 등에서 제공하는 정책 혜택은 매월 약 1000건에 달한다. 카카오뱅크는 이러한 방대한 정보를 고객이 놓치지 않도록 챗봇 기반의 기초 정보 등록 기능과 '내 관심 지원금' 알림 서비스 등을 통해 맞춤형 정부지원금 정보를 안내하고 있다.

실제 '정부지원금 찾기' 이용 고객 5명 중 1명은 '내 관심 지원금' 등록 기능까지 이용하고 있으며, '상생페이백', '민생회복 소비쿠폰', '국민내일배움카드' '으뜸효율 가전제품 환급' 등이 높은 관심을 받고 있다.

카카오뱅크는 높은 고객 호응에 힘입어 '정부지원금 찾고 카뱅지원금 또 받기' 이벤트를 진행 중이다. 오는 11월 30일까지 서비스를 이용한 고객 중 추첨을 통해 10명에게 100만 원, 300명에게 10만 원의 '카뱅지원금'을 지급한다.

카카오뱅크는 "출시 50일이 지난 현재도 하루 1만 명 이상이 서비스에 신규 가입하고 있다"며 "앞으로도 고객들이 필요로 하는 실질적인 혜택과 편의기능을 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.





