호남

광양경자청, 글로벌기업 티더블유에스(TWS)와 투자상담

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.04 09:41

중국 광저우 본사 둔 유럽·미국 등에 거점
사업계획, 행정ㆍ입지 지원방안 등 논의

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 지난 3일 중국 에너지저장장치(ESS) 분야 글로벌 기업인 티더블유에스(TWS) 한국지사와 투자 상담을 진행했다고 밝혔다.


이번 면담은 광양경자청이 지난 9월 중국 광둥성 광저우에 위치한 티더블유에스 본사를 직접 방문한 이후 추진된 후속 협의로, 향후 투자 일정과 구체적 사업계획, 그리고 행정ㆍ입지 지원방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

광양만권경제자유구역청은 지난 3일, 청장실에서 중국 에너지저장장치(ESS) 분야 글로벌 기업인 티더블유에스(TWS) 문건철 한국지사장과 투자상담을 진행했다. 광양경자청 제공

티더블유에스는 유럽과 미국 등 세계 주요 거점에 지사를 둔 글로벌 기업으로 배터리 관리시스템(BMS), 가전용 배터리, ESS 등을 전문적으로 생산하는 광둥성 500대 기업이다.

이날 광양경자청을 방문한 문건철 한국지사장은 "중국 본사는 글로벌 시장 전략적 배치 차원에서 광양만권 투자를 결정할 계획이며, 이에 대해 광양경자청이 적극적으로 협조해 줄 것을 요청한다"고 말했다.


이에 대해 구충곤 광양경자청장은 "중국 광둥성에서 ESS 분야 앞선 기술력을 보유한 티더블유에스가 우리 지역에 투자하여 글로벌기업으로 발전하길 기대하며, 투자 결정을 잘했다고 느낄 수 있도록 발 빠른 대응과 적극적인 행정 지원을 할 계획"이라고 밝혔다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
