이동환 시장 "융합과 창의의 상징"…고양예술고, 지역 특화 예술교육 선도

고양예술고, '다섯 색, 하나의 예술'로 지역연계 프로젝트 수업 성과 발표

5개 전공 학생들이 고양시 주제로 9편의 예술 융합공연 선보여

학교 교육과 지역사회가 만나는 '고양형 학습모델' 구축

이동환 시장, 리허설 현장 찾아 "예술로 도시를 빛내는 주인공들" 격려

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 10월 31일 고양예술고등학교 대극장에서 열린 '2025 지역연계 프로젝트 수업 성과발표 '다섯 색, 하나의 예술''을 통해 학교 교육과 지역사회의 연계를 기반으로 한 고양형 교육모델을 선보였다고 4일 밝혔다.

이동환 시장과 학생들이 '2025 지역연계 프로젝트 수업 성과발표 ＜다섯 색, 하나의 예술＞'의 단체 기념촬영을 위해 포즈를 취하고 있다.고양특례시 제공

이번 행사는 고양특례시가 추진 중인'지역연계 프로젝트 수업'의 성과를 공유하기 위한 자리로, 고양예술고 문예창작·연기·무용 ·미술·음악과 5개 전공의 학생 70여 명이 참여해 총 9편의 단편 예술 융합공연을 무대에 올렸다.

특히 작품들은 고양시의 역사와 문화, 지역 공동체의 이야기를 소재로 삼아 학교 교육이 지역으로 확장되는 지역 연계 교육의 모범사례로 평가받았다.

이동환 고양특례시장은 공식 공연에 앞서 오전 리허설 현장을 찾아 학생들의 무대를 참관하며, "예술로 도시를 빛내는 여러분이 바로 '미래의 고양'을 만들어가는 주인공"이라며 학생들의 열정과 노력을 격려했다. 또한, 학생들이 직접 초대해 준 것에 대해 "초대해 주어 고맙다"며 감사의 마음도 전했다.

이 시장은 "문예창작, 연기, 무용, 미술, 음악 서로 다른 전공이 만나 하나의 예술로 어우러지는 모습은 고양특례시가 지향하는 '융합과 창의의 교육도시'의 상징"이라며 "예술교육이 지역과 함께 성장하는 선순환 구조를 시가 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

'지역연계 프로젝트 수업'은 고양특례시가 2019년부터 추진해온, 학교와 지역사회가 함께 만들어가는 학습혁신 사업으로, 지역의 전문가와 자원을 활용해 학생의 배움이 학교를 넘어 지역으로 확장되도록 지원하는 지역특화형 교육정책이다.

이번 고양예술고 사례는 그 성과물 중 하나로, 시비 1천만 원을 지원받아 학생들이 고양시의 역사와 지역사회의 이야기를 주제로 직접 시나리오를 쓰고 공연을 구성한 학생주도형 융합 예술수업으로 추진됐다.

고양예술고는 경기북부 유일의 예술계 고등학교로, 최근 3년간 고양특례시로부터 총 2억 8천여만 원의 교육경비를 지원받아 시설개선, 창작공연, 예술인 특강 등 예술역량 강화 프로그램을 운영하고 있다.

이동환 고양특례시장이 공연 리허설 현장을 찾아 학생들에게 격려의 말을 전하고 있다. 고양특례시 제공

또한 올해는 '고양 미래인재 JUMP UP 프로젝트'에도 선정되어'전문예술인 초청 특강 및 사회진출 준비활동'에 500만 원의 시비 지원을 받았다.

시는 앞으로도 "보편교육은 교육청이, 특화교육은 고양시가"라는 원칙 아래, 학교의 다양성과 전문성을 살린 고양형 맞춤교육 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자



