본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

근현대건축 공모전 대상에 '군산 제일사료공장 활용안'

이종길기자

입력2025.11.04 09:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청, 5일 시상식·학술대회
126건 중 스물여섯 건 선정

근현대건축 공모전 대상에 '군산 제일사료공장 활용안'
AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 5일 오전 10시 서울역사박물관에서 '2025 근현대건축 문화유산 활성화 공모전' 시상식을 연다. 전국 대학(원)생 175팀이 출품한 126건 중 수상작 열두 점, 입선작 열네 점을 선별해 시상한다.


수상작 상당수는 군산 내항 역사문화공간 활용안이다. 대상(국가유산청장상)은 "군산 구 제일사료주식회사 공장과 주변에 전시 공간과 지역상점을 조성해 지역에 활력을 더한다"는 '차츰' 팀(경상국립대)이 차지했고, 최우수상은 이 건물을 전시·카페·전망 공간으로 재구성한 '이상한 유산' 팀이 받았다. 특별상은 근대건축물과 유휴공간 연계 개발을 제안한 '채움' 팀(경상국립대)에 돌아갔다. 수상작은 서울 구 조선저축은행 중역 사택(5∼9일)과 군산 근대건축관(11∼23일)에서 전시된다.

한편 국가유산청은 이날 오후 1시 같은 장소에서 '국가등록문화유산의 보존·활용과 근현대문화유산지구 활성화 방안' 학술대회를 진행한다. 천득염 전남대 석좌교수의 '근대건축유산의 기록화와 가치공유의 방향' 특별강연으로 시작으로 정책 방향성과 구조안전 관련 주제강연 세 건과 공모 발표 두 건이 이어진다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기