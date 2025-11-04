대출장사 잘했네…금융지주 상반기 순익 15.4조원 '역대 최대'

상반기 은행 및 비은행지주 10곳 역대 최대 순익

대출 증가로 이자이익 늘고

증시 호황에 주식수수료 증가

상반기 국내 금융지주회사들이 역대 최대 순이익을 거둔 것으로 나타났다. 기준금리가 내려가는 가운데서도 대출이 확대되면서 이자 이익이 늘고 증시 호황으로 주식 수수료도 증가한 덕이다.

금융감독원이 4일 발표한 '2025년 상반기 금융지주회사 경영실적(잠정)'에 따르면 올해 상반기 국내 금융지주회사 10개 사의 당기순이익은 15조4428억원으로 전년 동기 대비 9.9%(1조3872억원) 증가했다. 국내 금융지주회사는 KB, 신한, 하나, 우리, NH, iM, BNK, JB 등 은행지주 8곳과 한국투자금융, 메리츠금융 등 비은행 2곳이다.

금융지주 이익은 매년 증가 추세가 뚜렷하다. 상반기 기준으로 2022년 12조4000억원에서 2023년 13조6000억원, 작년에는 14조1000억원으로 늘었고 올해도 10% 가까이 증가했다. 특히 올해의 경우 상반기 한국은행이 기준금리를 인하했음에도 은행 대출이 늘면서 이자이익이 증가한 영향을 크게 받았다. 증시 상승에 따라 주식 수수료 등이 늘어난 영향도 있었다.

업권별 이익 증감률을 보면 상반기에 은행 당기순이익이 전년 동기 대비 19.3%(1조6898억원) 급증했으며 금융투자도 17.9%(4390억원)나 늘었다. 반면 보험은 3.8%(-932억원) 감소했으며, 카드·캐피탈 등 여신전문회사는 20%(-3343억원)나 줄었다. 전체 당기순이익에서 은행 비중은 전년 대비 4.6%포인트 올라간 59%에 달했다. 금융투자 비중은 16.4%로 전년 대비 1.1%포인트 상승했다. 반면 보험은 13.4%로 전년 동기 대비 1.9%포인트 하락했고, 여전사는 2.8%포인트 하락한 7.5%에 그쳤다.

상반기 기준 10개 금융지주회사의 연결총자산은 3867조5000억원으로 전년 말 대비 3% 증가했다. 총자산 대비 비중은 은행이 74.2%였으며 금융투자가 11.5%, 보험이 6.7%였다.

자본지표는 대체로 양호했다. 상반기 은행지주회사의 총자본비율과 보통주자본비율은 각각 15.8%, 13.2%로 모두 규제 비율을 상회했다. 금융지주회사의 고정이하여신비율은 1.04%로 전년 말 대비 0.14%포인트 올랐다. 부채비율은 29%로 전년 말 대비 0.9%포인트 올랐다. 신용손실흡수 능력을 판단하는 지표인 대손충당금적립률은 104.3%로 전년 말(122.4%) 대비 18%포인트 내려갔다.

금감원 관계자는 "상반기 금융지주회사는 전년 대비 이익과 자산이 늘어나며 양호한 실적을 보였다"면서도 "선제적 자산건전성 관리를 위한 금융지주 차원의 완충 능력 확보 및 지속적인 차주의 이자상환부담 완화 노력이 필요하다"고 설명했다. 이어 "자회사 건전성 제고를 위한 금융지주의 적극적 감독을 유도해 연체율 상승 등 금융권 전반의 잠재 위험을 대비해 나갈 것"이라며 "자회사 간 소개·연계 영업 등 전과정에서 불건전 영업 행위가 발생하지 않도록 금융소비자 보호에 만전을 기할 것"이라고 강조했다.





