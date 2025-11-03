본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

사천시, 단 하나의 지구를 위한 도전 환경 골든벨 행사 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.03 09:13

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

참가 학생들은 탄소중립 실천을 위한
구체적인 생활 속 사례 등 공유

경남 사천시와 사천시지 속 가능 발전협의회는 경남 자영고등학교 체육관에서 「단 하나의 지구를 위한 도전! 환경 골든벨」 행사를 성공적으로 개최했다고 3일 밝혔다.

사천시 자영고등학교 「단 하나의 지구를 위한 도전! 환경 골든벨」 행사 현장 사진.

사천시 자영고등학교 「단 하나의 지구를 위한 도전! 환경 골든벨」 행사 현장 사진.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 청소년들이 기후 위기의 심각성을 인식하고, 지속가능발전 목표에 대해 깊이 고민할 수 있도록 기획됐다. 참가 학생들은 탄소중립 실천을 위한 구체적인 생활 속 사례를 배우고 공유하며, 환경 문제를 깊이 이해했다.


특히 이번 환경 골든벨은 '건강한 사회와 건강한 지구를 함께 만들어 가자'는 취지로 미래 지구 환경지킴이로 성장할 청소년들의 관심과 참여를 끌어내는 중요한 계기가 되었다. 이를 통해 환경 문제에 대한 청소년들의 책임감이 커졌다는 점에서 큰 의미가 있었다.

박동식 시장은 "모두가 함께하는 환경 실천이 지속가능한 미래를 만든다"며 "앞으로도 환경을 생각하는 마음이 실천으로 이어질 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 전략'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기