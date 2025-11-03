사천시, 단 하나의 지구를 위한 도전 환경 골든벨 행사 열어

참가 학생들은 탄소중립 실천을 위한

경남 사천시와 사천시지 속 가능 발전협의회는 경남 자영고등학교 체육관에서 「단 하나의 지구를 위한 도전! 환경 골든벨」 행사를 성공적으로 개최했다고 3일 밝혔다.

사천시 자영고등학교 「단 하나의 지구를 위한 도전! 환경 골든벨」 행사 현장 사진.

이번 행사는 청소년들이 기후 위기의 심각성을 인식하고, 지속가능발전 목표에 대해 깊이 고민할 수 있도록 기획됐다. 참가 학생들은 탄소중립 실천을 위한 구체적인 생활 속 사례를 배우고 공유하며, 환경 문제를 깊이 이해했다.

특히 이번 환경 골든벨은 '건강한 사회와 건강한 지구를 함께 만들어 가자'는 취지로 미래 지구 환경지킴이로 성장할 청소년들의 관심과 참여를 끌어내는 중요한 계기가 되었다. 이를 통해 환경 문제에 대한 청소년들의 책임감이 커졌다는 점에서 큰 의미가 있었다.

박동식 시장은 "모두가 함께하는 환경 실천이 지속가능한 미래를 만든다"며 "앞으로도 환경을 생각하는 마음이 실천으로 이어질 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



