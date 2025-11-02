"KTX 택배 발송까지" 평창 고랭지 김장축제 5일~17일 개최

아삭한 평창 고랭지 배추로 담그는 김장축제 5일 개막

"프리미엄 체험도 선보인다" 17일까지 12일간 열려

평창의 대표 가을 축제인 제8회 평창고랭지김장축제가 오는 5일부터 17일까지 12일간 진부면 오대천축제장 일원에서 열린다. 해마다 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻고 있으며 지역 특산물인 고랭지 배추의 우수성을 홍보하고 있다.

제8회 평창고랭지김장축제 포스터. 평창군 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 10일간의 축제기간 동안 약 4만명이 방문해 절임배추 190t이 소비되는 등 평창고랭지 배추의 맛과 품질을 체감할 수 있는 명실상부한 지역 축제로 자리매김했다. 축제에서 사용되는 절임배추는 전량 평창에서 생산된 고랭지 배추로 김장이 쉽게 무르지 않고 아삭한 식감을 오래 유지할 수 있는 것이 특징이다.

배추 김장체험 10kg에 6만8000원, 알타리 김장체험 7kg은 7만원이며 프리미엄 배추 김장체험 10kg은 7만8000원이다. 프리미엄 배추 김장체험은 올해 처음 선보이는 체험프로그램으로 해양심층수 소금을 이용해 절인 배추를 사용한다.

김장 체험 참가자들은 현장에서 직접 김장을 버무려 바로 가져갈 수 있다. 또한, 서울에서 KTX를 이용하여 방문한 참가자들의 무거운 짐을 덜기 위해 현장에서 택배 발송도 가능하여 참가자들의 만족도가 매우 높다.

축제 참가 예약은 공식 홈페이지 또는 전화로 가능하며, 당일 현장 신청도 가능하지만, 예약자를 우선으로 체험이 진행되기 때문에 예약하는 것을 권장한다.

심재국 평창군수는 "도시에서는 쉽게 경험할 수 없는 김장 문화와 함께 평창 고랭지 배추의 우수성을 직접 체험하며 가족과 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 기회"라며 "올해도 많은 분이 방문해 따뜻한 겨울 김장 문화를 즐기길 바란다"고 전했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



