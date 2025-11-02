본문 바로가기
사회
배달특급, 11월 총 14개 프랜차이즈 대규모 할인 이벤트

이종구기자

입력2025.11.02 12:49

경기도·경기도주식회사, 11월 프랜차이즈 제휴 할인 제공
피자·치킨·한식 등 총 14개 브랜드 최대 1만원 할인 진행

경기도와 경기도주식회사가 공동 운영하는 경기도 공공배달앱 배달특급이 11월 총 14개 프랜차이즈 브랜드와 손잡고 한 달간 할인 이벤트를 진행한다.

경기도 공공배달앱 배달특급이 11월 총 14개 프랜차이즈 브랜드와 손잡고 한 달간 할인 이벤트를 진행한다. 경기도주식회사 제공

경기도 공공배달앱 배달특급이 11월 총 14개 프랜차이즈 브랜드와 손잡고 한 달간 할인 이벤트를 진행한다. 경기도주식회사 제공

배달특급 회원 대상 전 지역에서 진행되는 이번 할인 혜택은 피자, 치킨, 한식, 편의점 프랜차이즈 브랜드에서 진행된다.


먼저 피자 브랜드 피자헛과 청년피자, 파파존스가 한 달간 할인에 나선다. 피자헛은 배달에 7000원, 포장 주문에 1만원을 할인한다. 청년피자는 5000원, 파파존스는 6000원을 할인해 소비자 편익을 높인다.

치킨 브랜드 부어치킨과 치킨플러스, 땅땅치킨, 누구나홀딱반한닭이 4000원을 할인하고 호식이두마리치킨, 해두리치킨이 5000원, 기영이숯불두마리치킨이 6000원 할인할 계획이다.


한식브랜드 유가네닭갈비는 11월 17일부터 30일까지 5000원 할인을 제공하고 두찜이 6000원을, 떡볶이참잘하는집이 4000원을 할인한다. 이밖에 편의점 브랜드 CU도 4000원 할인 쿠폰을 제공한다.


더불어 배달특급은 11월 1일부터 9일까지 진행되는 국가단위 대규모 소비축제 '2025 코리아 그랜드 페스티벌'에 동참해 소비자 할인 혜택을 제공한다. '코리아 그랜드 페스티벌'은 기존 코리아 세일 페스타와 동행축제를 통합해 진행하는 국가 단위 할인 캠페인으로 배달특급 전체 회원에 3000원 할인 쿠폰을 발급한다.

한편, 배달특급의 모든 이벤트는 해당 상단 배너 기능을 통해 확인 가능하며, 지역에 따라 할인 조건과 금액이 달라질 수 있어 사전 확인이 필요하다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
