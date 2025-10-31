논산 강경도 도시가스 시대…연 30% 난방비 절감 기대



충남도, 250억 투입해 40㎞ 배관망 구축…3500세대 '에너지 복지' 실현



충남 논산 강경 지역이 올겨울부터 도시가스를 이용할 수 있게 됐다.

충남도가 민선8기 에너지 복지 특별 지원 1호 사업으로 추진한 도시가스 공급망 구축이 완료되며, 강경 주민 3500세대가 등유·LPG보다 약 30% 저렴한 난방비 혜택을 누리게 됐다.

도는 31일 논산 강경 근린공원에서 도시가스 특별 지원 사업 개통식을 열었다. 이날 행사에는 김태흠 지사, 백성현 논산시장, 김영석 JB주식회사 대표 등 700여 명이 참석한 가운데 사업 경과 보고와 세리머니가 진행됐다.

이 사업은 지난 2023년 8월 도·논산시·JB주식회사가 협약을 맺은 이후 2년에 걸쳐 총 250억 원을 투입해 논산산업단지에서 강경읍까지 40㎞ 배관망을 구축한 것이다.

강경은 도내 8개 특별 지원 대상지 중 공급 세대 수가 가장 많은 지역으로, 총 3500세대가 혜택을 받게 된다.

김태흠 지사는 "도시가스는 안전하고 편리한 생활을 위한 기본권"이라며 "사각지대 없는 에너지 복지를 실현하겠다는 약속의 출발점이 강경"이라고 말했다.

이어 "2028년까지 에너지 인프라 확충에 1200억 원, 복지 지원에 500억 원을 투입해 도민 누구나 저렴한 에너지를 사용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

도는 이번 강경 지역을 시작으로 서산 운산, 부석, 보령 웅천 등으로 도시가스 공급을 확대해 2028년까지 특별 지원 사업을 완료할 계획이다. 현재 충남의 도시가스 보급률은 76.7%로, 도는 이를 지속적으로 끌어올린다는 방침이다.





