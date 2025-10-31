본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

부산은행, 서민금융상품 '새희망홀씨' 금리 1%P↓

오규민기자

입력2025.10.31 10:42

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융취약계층 부담 완화 위해
연말까지 600억 규모 지원 실시

BNK부산은행이 서민과 금융취약계층의 금융부담 완화를 위해 대표 서민금융대출 상품인 '새희망홀씨대출'의 신규 대출금리를 연말까지 최대 1.0%포인트 인하한다고 31일 밝혔다.


부산은행은 이번 조치를 통해 서민층의 금융 접근성을 높이고, 포용금융 실천을 한층 강화한다는 계획이다. 이번 금리우대는 새희망홀씨대출을 신규로 이용하는 고객에게 별도의 신청 절차 없이 자동으로 적용되며, 연말까지 총 600억 규모로 지원될 예정이다.


신식 부산은행 개인고객그룹장은 "이번 금리 인하는 서민의 금융 부담을 덜고 금융 접근성을 높이기 위한 부산은행의 진정성 있는 실천"이라며 "앞으로도 금융소비자 중심의 제도 개선과 금융취약계층 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

부산은행, 서민금융상품 '새희망홀씨' 금리 1%P↓
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁' 어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

"더 뛸까 불안"…10·15 대책 후 서울에 집 사는 무주택자들

새로운 이슈 보기