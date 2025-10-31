[포토] 윤호중 장관, "국정자원 시스템 복구 원활하다"

윤호중 행정안전부 장관이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정자원 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부회의에 참석, 복구 현황에 대해 발언하고 있다.







