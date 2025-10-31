3분기 카드 승인금액 6.7% 증가…법인카드 주도

"소비 개선세 뚜렷"

보건업↑ 여가 업종↓

3분기 카드 사용액이 전년 동기 대비 6.7% 늘어난 것으로 집계됐다.

31일 여신금융협회가 발표한 3분기 카드승인실적 분석 자료에 따르면 3분기 카드 승인금액은 327조7000억원, 승인 건수는 78억3000만건으로 전년 동기 대비 각각 6.7%, 5.5% 증가했다.

협회 관계자는 "주가 상승 등으로 인한 소비심리 호조, 시장금리 하락세, 소비쿠폰을 비롯한 경기부양책 등에 힘입어 소비 개선이 뚜렷해졌다"며 "차량 판매 증가도 카드승인 실적이 느는 데 영향을 미친 것으로 판단한다"고 말했다.

법인카드 승인금액은 62조2000억원으로 전년 동기 대비 10.3% 늘었다. 개인카드 승인금액은 265조7000억원으로 5.9% 증가했다.

법인카드 승인금액 증가율이 더 높았던 건 기업 경영실적 개선에 따른 세금 및 공과금 납부액이 늘고 전년 동기 대비 영업일수가 사흘 많아서다.

업종별로는 보건업 및 사회복지 서비스업(10.4%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(8.3%) 등 증가율이 높았다.

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스(-1.5%), 운수업(-0.9%) 등은 전년 동기 대비 감소했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



