본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

국가유산청, 사찰 관람 예절 캠페인 시작

이종길기자

입력2025.10.31 09:00

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

단풍철 방문객 증가…티맵·SNS 등으로 안내

사찰 관람 예절 캠페인 포스터

사찰 관람 예절 캠페인 포스터

AD
원본보기 아이콘

국가유산청이 단풍철 사찰 방문객 증가에 맞춰 관람 예절 캠페인을 벌인다. 30일부터 국가유산 소식지와 SNS, 내비게이션 앱 티맵 등을 통해 사찰 방문 시 지켜야 할 기본예절을 안내한다.


지난해 국가유산청은 전국 사찰 예순다섯 곳의 관람료를 감면했다. 이에 따라 방문객이 크게 늘면서 관람 질서 훼손, 쓰레기 투기, 무단 촬영 등 문화재 보존 관리에 어려움이 발생했다.

국가유산청은 포스터와 카드 뉴스, 인스타툰 등을 제작해 SNS와 소식지에 게재한다. 사찰 인근에서 티맵을 사용하는 차량 이용자에게는 관람 예절 안내 문구를 자동으로 송출한다.


국가유산청 관계자는 "국민이 문화유산 보존에 자발적으로 참여할 수 있는 활동을 확대하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁' 어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기