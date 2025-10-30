[경주APEC]헬기서 한화오션 거제조선소 조망한 캐나다 총리 "규모 엄청나"

"헬리콥터를 타고 오니 제가 예상했던 것을 볼 수 있었습니다. 작업 규모가 엄청납니다"

김민석 국무총리와 마크 카니 캐나다 총리가 30일 경남 거제 한화오션 거제조선소에서 조립공장을 시찰하고 있다. 왼쪽은 김동관 한화그룹 부회장. 2025.10.30 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한 중인 마크 카니 캐나다 총리는 30일 오후 경남 거제 한화오션 조선소에서 김동관 부회장을 만나 "한화와 더 크고 깊은 관계가 중요하다"며 이같이 말했다. 이날 일정에는 김민석 국무총리도 동행해 캐나다와의 안보·국방 협력 의지에 힘을 보탰다.

카니 총리는 김 부회장의 안내를 받아 선박 조립공장을 둘러본 뒤 최근 진수한 3600t급 잠수함인 장영실함 내부를 시찰했다. 또 공장으로 이동해 건조 중인 잠수함을 살펴봤다. 해당 잠수함에는 태극기와 캐나다 국기가 함께 걸렸다.

원형 형태의 선체 일부를 둘러보던 김 총리가 "저것을 이어 붙이는 것인가"라고 묻자 김 부회장은 "그렇다. 이게 핵(추진) 잠수함으로 만들려면 폭이 어느 정도 더 커져야 한다"고 답했다.

이번 카니 총리의 조선소 방문은 캐나다 정부가 최대 60조원 규모 잠수함 건조 및 유지보수 사업 발주를 준비 중에 이뤄진 것이어서 주목된다. 한화오션은 HD현대중공업과 함께 해당 사업을 수주하기 위한 '적격후보(숏리스트)'에 선정된 상태다.

이날 카니 총리의 방문에 한국 측에서는 김 총리를 비롯해 이두희 국방부 차관, 권원직 외교보좌관, 강환석 방위사업청 차장, 마이클 쿨터 한화글로벌디펜스 대표 등이 동행했다. 캐나다 측에서는 데이비드 맥귄티 국방부 장관, 필립 라포튠 주한대사가 참석했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>