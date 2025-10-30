본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

한만형 전 충남지사 비서관 "국감, '감사' 아닌 '수사' 됐다"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.30 17:14

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


"민생은 뒷전, 단체장 몰아세우기만"
"국감 본질 회복해야"

김태흠 충남지사 전 정무비서관 한만형씨

김태흠 충남지사 전 정무비서관 한만형씨

AD
원본보기 아이콘

국정감사가 정책 점검의 장이 아닌 '정치 공방의 무대'로 전락했다는 비판이 제기됐다.


김태흠 충남도지사의 전 정무비서관 한만형 씨는 30일 SNS를 통해 "국회가 단체장을 몰아붙이는 '수사 쇼'에 몰두하며 국정감사의 본질을 잃었다"고 직격했다.

한 전 비서관은 "국민은 민생을 위한 '정책 감사'를 원했지만, 실제로는 단체장을 심문하듯 몰아세우는 장면만 이어졌다"며 "국회는 수사기관이 아닌데 '감사'가 아닌 '수사'가 판을 쳤다"고 꼬집었다.


그는 "지역 현안은 뒷전으로 밀리고 '망신주기'와 '흠집 내기'에 몰두한 국정감사는 국회의 권위를 스스로 실추시키는 일"이라며 "정쟁에 매몰된 감사는 지방자치단체를 방어와 변명으로 내몰고, 생산적 논의의 장을 사라지게 했다"고 비판했다.


또 "지방의회가 이미 끝낸 감사 내용을 국회가 '고장난 라디오'처럼 반복하는 것은 행정력 낭비이자 지방자치의 근간을 무시하는 행태"라며 "이 모든 피해는 결국 지역 주민에게 돌아간다"고 지적했다.

한 전 비서관은 "국민은 선거를 앞둔 정치 쇼를 보고 싶은 것이 아니다"라며 "국회가 진정으로 국민의 삶과 지역의 미래를 위한 '정책 감사' 본연의 기능을 되찾아야 한다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기