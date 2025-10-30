본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

이노비즈협회 "韓美 관세협정 타결, 회원사 수출 기반 강화될 것"

최호경기자

입력2025.10.30 15:05

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"민관 협력 강화 기대"

이노비즈협회는 한미 관세 협정 세부 내용의 타결에 환영의 뜻을 밝혔다.


협회는 30일 논평을 내고 "양국 간 협상이 정상회담을 통해 결실을 맺은 것은 글로벌 시장에서 활로를 모색하는 이노비즈기업에게 매우 뜻깊은 일"이라며 "미국과의 교역 불확실성이 상당 부분 해소돼 회원사들이 보다 안정적으로 대미 투자와 수출시장 개척에 나설 수 있는 기반이 마련됐다"고 했다.

이노비즈협회 로고. 이노비즈협회

이노비즈협회 로고. 이노비즈협회

AD
원본보기 아이콘

특히 첨단기술과 혁신 역량을 갖춘 이노비즈기업에게 미국 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 글로벌 네트워크를 확대할 수 있는 중요한 계기가 될 것이라고 평가했다.

그러면서 "정부의 노력에 깊이 감사드리며, 향후 정부와 민간이 긴밀히 협력해 미국 현지 시장 진출 지원과 네트워크 구축이 한층 강화되길 기대한다"고 했다. 이어 "협회도 민간 주도의 수출지원, 정보교류, 현지 협력 생태계 조성을 적극적으로 추진할 것"이라고 덧붙였다.


끝으로 협회는 "앞으로도 회원사들과 함께 한미 교역이 더욱 활발해질 수 있도록 다각적인 협력과 지원을 이어갈 것"이라며 "이번 한미 협정이 우리나라 이노비즈기업의 글로벌 경쟁력 강화와 미국 시장 도약의 전환점이 되기를 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 백악관 대변인 "뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기