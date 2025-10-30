이노비즈협회 "韓美 관세협정 타결, 회원사 수출 기반 강화될 것"

"민관 협력 강화 기대"

이노비즈협회는 한미 관세 협정 세부 내용의 타결에 환영의 뜻을 밝혔다.

협회는 30일 논평을 내고 "양국 간 협상이 정상회담을 통해 결실을 맺은 것은 글로벌 시장에서 활로를 모색하는 이노비즈기업에게 매우 뜻깊은 일"이라며 "미국과의 교역 불확실성이 상당 부분 해소돼 회원사들이 보다 안정적으로 대미 투자와 수출시장 개척에 나설 수 있는 기반이 마련됐다"고 했다.

이노비즈협회 로고. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

특히 첨단기술과 혁신 역량을 갖춘 이노비즈기업에게 미국 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 글로벌 네트워크를 확대할 수 있는 중요한 계기가 될 것이라고 평가했다.

그러면서 "정부의 노력에 깊이 감사드리며, 향후 정부와 민간이 긴밀히 협력해 미국 현지 시장 진출 지원과 네트워크 구축이 한층 강화되길 기대한다"고 했다. 이어 "협회도 민간 주도의 수출지원, 정보교류, 현지 협력 생태계 조성을 적극적으로 추진할 것"이라고 덧붙였다.

끝으로 협회는 "앞으로도 회원사들과 함께 한미 교역이 더욱 활발해질 수 있도록 다각적인 협력과 지원을 이어갈 것"이라며 "이번 한미 협정이 우리나라 이노비즈기업의 글로벌 경쟁력 강화와 미국 시장 도약의 전환점이 되기를 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>