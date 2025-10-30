본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

NH투자증권, 인사 단행 및 내부통제 강화 TFT 신설

송화정기자

입력2025.10.30 14:36

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH투자증권은 시장 및 고객의 신뢰도 회복을 위해 즉각적인 인사를 단행하고 강도 높은 내부통제 시스템을 구축하기 위한 전담 태스크포스팀(TFT)를 신설했다고 30일 밝혔다.

NH투자증권, 인사 단행 및 내부통제 강화 TFT 신설
AD
원본보기 아이콘

NH투자증권은 이날 아침 합동대응단에서 조사 중인 임원을 담당 직무에서 배제하는 인사 조치를 단행했다. 극도의 도덕성을 요하는 직무 담당자가 불미한 사안에 연루된 점에 대해 엄중히 인식하고 합동대응단 조사에 적극적으로 협조하도록 하기 위함이다.


또한 윤병운 사장을 TFT 장으로, 준법·감사 등 관련 임원들로 구성된 내부통제 강화시스템 구축 전담 TFT를 새롭게 조직했다. 이후 회사는 전 임직원 증권계좌 전수조사를 시작으로 내부통제 체계에 문제점이 없는지 자체 점검을 실시하는 한편 해외 선진사례를 벤치마킹해 첨단 시스템 및 제도 도입을 위해 외부 법무법인의 자문을 받을 계획이다.

윤병운 사장은 "이번 인사는 내부조직 기강 확립을 위해 가장 기본적이고 즉각적으로 필요한 조치였다"며 "TFT는 보여주기식이 아닌 강도높은 글로벌 수준의 내부통제 강화시스템을 구축하기 위해 조직했으며 이번 인사와 TFT를 통해 시장 질서를 어지럽히는 행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄정하게 조치할 것임을 천명한 것이며 앞으로 자본시장의 신뢰 회복과 투명성 제고에 앞장설 계획"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

롤러코스터 타는 코스피…하락 전환 후 '반등'

새로운 이슈 보기