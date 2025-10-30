영천시 우수 농식품 북미시장 수출 교두보 확보

밴쿠버 상설홍보관 2개소 개설·LA한인축제 참가

우수 농식품 K-food 북미 현지 인기 제대로 실감

영천시는 지난 9월부터 캐나다 밴쿠버에 해외 판매홍보관 2개소를 개설한데 이어 지난 16일부터 19일까지 나흘간 미국 LA 한인축제에 지역의 8개 우수업체가 참가하는 등 지역 농식품의 해외 홍보와 판촉 활동을 활발히 전개하고 있다고 30일 밝혔다.

캐나다 해외 상설홍보관 운영사업은 민선8기 공약사업인 '농식품 해외 수출 신 유통망 구축사업'의 일환으로 추진됐다.

지난 16일부터 나흘간 열린 LA 한인축제 현장. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 9월부터 영천시 소재 우수 농식품기업 8개사(일농, 경북햇살농원, 심박, 한울, 데이웰즈, 동방제유, 태산, 올빛)의 26개 품목, 총 3만 4천달러 상당의 초도 물량이 발주돼 밴쿠버 한남마켓 버나비점과 써리점 2개 매장에 입점·판매되고 있다.

시 관계자는 "캐나다 상설홍보관 현지 출장 결과, 소비자 호응이 좋은 떡류와 참기름 제품 등은 초도 물량이 완판되고, 2만7000달러 상당의 추가 물량이 발주됐다"며 "신선 농산물인 샤인머스캣에 대해서도 현지 바이어 및 경북통상과 수출 협의가 진행 중"이라고 밝혔다.

최기문 시장은 "캐나다 해외홍보관 운영과 LA 한인축제 판촉 지원을 통해 지역 농식품의 우수성을 북미 지역에 널리 알리고 중소기업의 해외 판로 개척을 위한 교두보를 확보한 데 큰 의미가 있다"며 "이번 성과를 계기로 영천시 우수 농식품의 북미시장 수출을 지속 확대해 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 지난 16일부터 나흘간 미국 로스앤젤레스 서울국제공원에서 열린 '2025년 LA 한인축제'에서는 영천시 8개 농식품 기업이 총 4만 7천달러의 판매 실적을 기록했으며, 현지 교민과 바이어들로부터 좋은 평가를 받아 향후 수출 확대가 이어질 것으로 기대하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>