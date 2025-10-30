전남개발공사-경북개발공사, '고향사랑기부금' 560만원 상호기부

3년째 잇는 상호협력·사회적 책임 실천

장충모 전남개발공사 사장(사진 왼쪽)과 이재혁 경북개발공사 사장이 고향사랑기부금 560만원을 상호 기부하고 있다. 전남개발공사 제공

전남개발공사(사장 장충모)와 경북개발공사(사장 이재혁)가 3년째 '고향사랑기부제' 상호기부 행사를 가졌다.

30일 전남개발공사에 따르면, 지방소멸 위기 극복과 지역발전을 위해 양 공사 임직원들이 자발적으로 참여해 각각 560만 원을 상호기부하고, 고향사랑기부제 활성화를 응원했다.

올해로 세 번째 진행된 고향사랑 상호기부는 지역 공공기관이 솔선수범해 사회적 책임을 실천하고 지역 간 균형발전을 도모했다는 점에서 의미를 더했다.

장충모 전남개발공사 사장은 "고향사랑기부제는 지역의 따뜻한 마음을 잇는 상생의 제도"라며 "이번 상호기부가 양 지역 주민들에게 희망과 변화를 전하는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편, 전남개발공사와 경북개발공사는 매년 양 지역을 오가며 취약계층 주거환경 개선사업 '영호남 행복동행하우스', 수해지역 복구 및 농어촌 일손돕기 등 다양한 사회공헌활동을 함께 추진하며 지역 상생의 모범사례를 잇고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



