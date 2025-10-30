[포토] APEC 외교통상합동각료회의 참석한 도시미쓰 일본 외무대신

모테기 도시미쓰 일본 외무대신이 30일 오전 경북 경주시 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 2025 APEC 외교통상합동각료회의 개회식에 참석하고 있다.







