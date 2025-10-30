현대차, 울산 수소연료전지 신공장 기공식…"수소생태계 확대"

현대자동차가 30일 울산공장 내 수소연료전지 공장 부지에서 울산 수소연료전지 신공장 기공식을 개최했다.

이날 행사는 장재훈 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 13,000 등락률 +5.04% 거래량 1,805,450 전일가 258,000 2025.10.30 10:19 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'현대차, 中 소비자 겨냥 전기 SUV '일렉시오' 출시[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가 전 종목 시세 보기 close 그룹 부회장과 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장, 이동석 국내생산담당 사장 등 경영진과 임직원, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김두겸 울산광역시장, 김기현·박성민·윤종오 국회의원 등 주요 인사 및 관계자 250여명이 참석했다.

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제인 행사를 계기로 방한한 이바나 제멜코바 수소위원회 CEO를 비롯해 추형욱 SK이노베이션 대표이사, 이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표, 허성 코오롱인더스트리 대표이사 등 국내·외 수소 산업 관련 인사들도 자리했다.

참석자들은 행사장에 전시된 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'와 수소트럭, 수소굴착기, 수소선박, 수소트랙터, 수소지게차 등 연료전지를 활용한 다양한 수소 모빌리티를 살펴봤다. 특히 PEM 수전해기는 현대차가 국내 기술로 개발해 이번 행사에서 처음 선보인 것으로 참석자들의 큰 관심을 모았다.

또 행사에서는 국내 수소버스 시장 확대 및 친환경 모빌리티 확산을 위해 현대차와 국내 버스 제조기업 KGM커머셜 간 수소연료전지공급 업무협약(MOU)도 체결됐다.

울산 수소연료전지 신공장은 지상 3층, 연면적 9만5374㎡(약 3만평) 규모로 국내 첫 고분자전해질(PEM) 수전해 생산 거점이 될 예정이다. 2027년 준공을 목표로 원료를 가공하는 '화학 공정'과 완성된 부품을 조립하는 '조립 공정'을 통합해 연 3만기 규모 연료전지 생산 능력을 갖추게 된다. 현대차는 신공장 건설에 9300억원을 투자한다.

새로운 수소연료전지 공장에서는 수소 모빌리티에 탑재 가능한 차세대 수소연료전지와 수전해기를 생산할 계획이다. 수소연료전지는 공기 중 산소와 수소탱크에서 공급된 수소의 전기화학 반응을 통해 전기를 만드는 일종의 발전기다. 신공장에서 생산되는 차세대 전지는 출력과 내구성을 기존 대비 향상하는 동시에 원가 경쟁력을 높일 예정이다.

PEM 수전해기는 수소연료전지의 역반응을 활용해 물에서 고순도의 청정수소를 생산하는 장치다. 지난 2월 건립해 광주에서 실증 가동 중인 1㎿급 컨테이너형 수전해기는 매일 넥쏘 50여대의 충전이 가능한 300㎏ 이상의 고순도 수소를 생산하고 있다. 그룹 역량을 결집한 5㎿급 플랜트형 수전해 시스템도 개발 중이다.

장 부회장은 "수소연료전지 신공장은 현대차그룹의 수소 사회 전환 의지를 담아낸 전략적 거점"이라며 "국가경제 성장동력을 확보하고 선박 및 건설장비 등 다양한 분야 기업들에 연료전지를 공급함으로써 함께 글로벌 수소 생태계를 확대할 수 있도록 협력하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>