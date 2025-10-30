강원도, 2026~2029년 도 금고 운영 금융기관 선정

제1금고 NH농협은행·제2금고 신한은행

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 28일 '강원특별자치도 금고지정 심의위원회'를 열고, 금고 지정을 신청한 금융기관을 대상으로 제안서 평가를 실시한 결과 NH농협은행을 제1금고로, 신한은행을 제2금고로 선정했다고 30일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 관련 분야 전문가로 구성된 심의위원회를 통해 ▲재무구조의 안정성 ▲예·대출 금리 ▲도민 이용 편의성 ▲금고업무 관리 능력 ▲지역사회 기여도 등 6개 항목에 대해 공정하고 객관적인 평가를 진행했다.

도 금고 선정 결과는 10월 중 도 공보와 누리집(홈페이지)에 공고한 뒤 11월 중 해당 금융기관과 약정 체결을 완료할 예정이다.

선정된 도 금고는 앞으로 4년간 강원특별자치도의 자금을 관리·운용하며, 도 재정의 효율적 집행과 함께 지역경제 활성화 및 사회공헌 활동 등 지역사회 발전을 위한 금융 파트너로서의 역할을 수행하게 된다.

제1금고(NH농협은행)는 일반회계와 지역개발기금 등 4개 기금을, 제2금고(신한은행)는 소방특별회계 등 6개 특별회계와 11개 기금을 각각 관리하게 된다.

한편, 2025년 제2회 추가경정예산 기준 도 금고 자금 관리 규모는 제1금고 약 8조2700억원, 제2금고 약 1조5282억원에 달한다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "이번에 선정된 은행이 도민에게 보다 나은 금융서비스를 제공하고, 지역사회와의 긴밀한 상생 협력을 통해 지역경제 발전에 기여하는 든든한 금융 파트너가 되길 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



