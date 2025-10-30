"소상공인 부담경감 크레딧, 누적 사용액 1조1759억원"

297만개사 지급 완료

소상공인시장진흥공단은 소상공인의 고정비 부담 완화를 위해 시행 중인 '소상공인 부담경감 크레딧'의 누적 사용액이 1조1750억원을 넘어섰다고 30일 밝혔다.

소상공인 부담경감 크레딧은 소상공인이 전기·가스·수도 등 공공요금과 4대 보험료, 통신 요금 및 차량 연료비에 사용할 수 있는 50만원의 크레딧을 신용·체크·선불카드 형태로 지급하는 사업이다.

소상공인 부담경감 크레딧은 지난 7월14일 접수를 시작한 이후, 약 3개월 만에 당초 지원 목표였던 311만1000개사 중 95.4%인 297만개사에 지급됐다. 소진공은 국세청 정보연계를 통한 무서류 간편 신청 체계와 유관기관·협단체와의 지속적인 홍보 노력을 흥행 요인으로 보고 있다.

앞으로도 소진공은 카드사와 데이터 연동을 통해 미신청 소상공인에게 안내 문자를 발송하는 등 지원 대상자에 대한 안내를 지속할 예정이다. 소상공인 부담경감 크레딧은 현재 14만개사가 신청 가능하며, 오는 11월28일 접수 마감 이후에는 지원이 불가능하다. 신청 대상 및 방법에 대한 자세한 내용은 부담경감 크레딧 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.

박성효 이사장은 "사업 초기부터 적극적인 홍보로 높은 참여가 이어진 만큼 남은 기간 미신청자들이 지원 기회를 놓치지 않도록 끝까지 독려하겠다"고 말했다.





