본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

[클릭 e종목]"우리금융, '생산적 금융' 자본비율 관리가 추가 밸류 상승 관건"

권현지기자

입력2025.10.30 07:44

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 30일 우리금융지주 에 대해 "추가적인 밸류에이션 상승은 비은행 계열사와의 시너지 창출, 생산적 금융 기조하에서 성공적인 자본비율 관리 여부에 달렸다"고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8500원을 유지했다.


은경완·박현우 신한투자증권 연구원은 "부족한 이익체력과 자본력을 성공적인 인수합병(M&A)과 감액 배당 시행으로 극복했다"며 이같이 밝혔다.

우리금융의 3분기 지배주주순이익은 1조2400억원으로 컨센서스를 크게 상회했다. 동양생명·ABL생명 인수 관련 손익 5560억원 반영이 주효했다. 환평가 손실 330억원, 신탁사 책준형 사업장 등 충당금 1520억원, 통화 옵션 상품 관련 기타충당금 320억원, 자산신탁 영업권 손상차손 390억원 등의 비용도 다수 발생했다.


은행 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 3bp 상승하고 원화대출 성장은 보수적인 0.5%에 머무르고 있으나, 수수료 수익 증대와 M&A 효과가 비이자이익 개선세를 견인하고 있다. 대손비용은 일회성 요인 제외 시 안정권 내에 있다.


주목할 부분은 보통주자본비율이 12.92%로 전분기 대비 10bp 상승하며, 위험가중자산 축소 노력 덕분에 내년 중장기 목표치인 13% 이상 달성이 가능해졌다는 점이다. 이에 따른 총주주환원율 상승도 밸류에이션 간극 해소에 기여할 전망이다.

[클릭 e종목]"우리금융, '생산적 금융' 자본비율 관리가 추가 밸류 상승 관건"
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인…한미군사동맹 강력" [속보] 트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인…한미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"고정밀·실시간 AI 세수추계 개발…법인세부터 소득·부가세까지 적용"

정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다

새로운 이슈 보기