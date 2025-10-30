[클릭 e종목]"우리금융, '생산적 금융' 자본비율 관리가 추가 밸류 상승 관건"

신한투자증권은 30일 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 400 등락률 -1.54% 거래량 1,890,431 전일가 25,900 2025.10.29 15:30 기준 관련기사 우리금융, 3분기 순이익 1.24조…보험사 편입으로 수익구조 다변화우리금융 임추위, 차기 회장 선임 절차 공식 개시임종룡 우리금융 회장, 미주개발은행(IDB) 총재와 금융협력 논의 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "추가적인 밸류에이션 상승은 비은행 계열사와의 시너지 창출, 생산적 금융 기조하에서 성공적인 자본비율 관리 여부에 달렸다"고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8500원을 유지했다.

은경완·박현우 신한투자증권 연구원은 "부족한 이익체력과 자본력을 성공적인 인수합병(M&A)과 감액 배당 시행으로 극복했다"며 이같이 밝혔다.

우리금융의 3분기 지배주주순이익은 1조2400억원으로 컨센서스를 크게 상회했다. 동양생명·ABL생명 인수 관련 손익 5560억원 반영이 주효했다. 환평가 손실 330억원, 신탁사 책준형 사업장 등 충당금 1520억원, 통화 옵션 상품 관련 기타충당금 320억원, 자산신탁 영업권 손상차손 390억원 등의 비용도 다수 발생했다.

은행 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 3bp 상승하고 원화대출 성장은 보수적인 0.5%에 머무르고 있으나, 수수료 수익 증대와 M&A 효과가 비이자이익 개선세를 견인하고 있다. 대손비용은 일회성 요인 제외 시 안정권 내에 있다.

주목할 부분은 보통주자본비율이 12.92%로 전분기 대비 10bp 상승하며, 위험가중자산 축소 노력 덕분에 내년 중장기 목표치인 13% 이상 달성이 가능해졌다는 점이다. 이에 따른 총주주환원율 상승도 밸류에이션 간극 해소에 기여할 전망이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



